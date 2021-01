Die CDU Bergstraße stellt ab dem Wochenende ihre Kandidaten für die Kreistagswahl vor. Wegen Corona finden die Veranstaltungen online statt. Der 14. März ist für die Metropolregion ein Super-Wahltag. An diesem Sonntag werden nicht nur die Landtage von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewählt, sondern in Hessen ist auch Kommunalwahl. Das bedeutet, dass die Menschen im Kreis Bergstraße den Kreistag neu wählen. Da wegen der Corona-Pandemie Präsenz-Wahlveranstaltungen erst mal weiter nicht möglich sind, will die CDU mit digitalen Gesprächsrunden ihre Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Das bedeutet nach Angaben der Partei, dass sich an den kommenden Wochenenden jeweils vier oder fünf Kandidaten immer um 18 Uhr übers Internet der Öffentlichkeit vorstellen. Moderiert wird das Ganze von Landrat Christian Engelhardt, der auch der Spitzenkandidat der CDU Bergstraße ist. mehr...