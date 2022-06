Angst vor den Sommerferien: Chaos am Flughafen Stuttgart befürchtet

Flugreisende brauchen zur Zeit viel Geduld. Denn immer wieder kommt es zu Flugausfällen, Verspätungen und langen Warteschlagen. Der Grund: In den letzten zwei Pandemie-Jahren wurde nicht nur Personal abgebaut, viele Beschäftigte haben sich auch neu orientiert. Nach den Chaostagen an den Flughäfen in Köln und Düsseldorf machen sich viele Sorgen, ob auch am Flughafen Stuttgart ein ähnliches Problem droht.