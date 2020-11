Die Chancen von arbeitslosen Frauen, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, haben sich durch die Corona-Krise noch verschlechtert. Dagegen möchte Arbeitsministerin Hoffmeister-Kraut (CDU) nun etwas tun.

Die baden-württembergische Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sieht die beruflichen Chancen arbeitsloser Frauen wegen der Corona-Krise noch stärker schwinden. Die Zahlen zeigten schon jetzt, dass Frauen vom Verlust von Arbeitsplätzen, etwa im Gastgewerbe, stärker betroffen seien. Sie will deshalb die Rolle der Beauftragten für Chancengleichheit in den Jobcentern stärken. Diese Beauftragten sind in den Jobcentern Ansprechpartner unter anderem für Fragen der Gleichstellung oder der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie beraten sowohl Leitung und Mitarbeiter der Jobcenter sowie auch Arbeitsuchende. Über einen entsprechenden Antrag Baden-Württembergs beraten die Arbeits- und Sozialminister und -senatoren bei ihrer Konferenz am Donnerstag.

Pro Jobcenter mindestens eine Stelle für Chancengleichheit

Dass es solche Beauftragten gibt, ist schon gesetzlich vorgeschrieben, nicht aber, mit welchem Stellenumfang. Nach den Vorstellungen Hoffmeister-Krauts soll es pro Jobcenter mindestens eine halbe Stelle sein. Die Chancen von Frauen, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, seien ohnehin schon deutlich schlechter als die von Männern. Durch die Krise habe sich das nun noch verschärft, sagte Hoffmeister-Kraut. "Gerade die Frauen sind es, die durch geschlossene Kindertageseinrichtungen und Home-Schooling vermehrt Erziehungs- und Betreuungsarbeit leisten und besonders beansprucht sind", erklärte sie. "Ich habe die Sorge, dass alte Rollenbilder wieder aufleben beziehungsweise sich weiter verfestigen."

Mit weiteren Beschlussvorlagen will Baden-Württemberg zudem größere Spielräume für innovative Ansätze in der Arbeitsmarktpolitik schaffen. So soll etwa der sogenannte Passiv-Aktiv-Tausch ausgeweitet werden, bei dem Arbeitslosen mithilfe staatlicher Zuschüsse eine Beschäftigung ermöglicht wird.