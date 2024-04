BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann will bei der nächsten Wahl nicht noch mal ins Rennen gehen. Dafür bringt sich nun der Bundeslandwirtschaftsminister ins Spiel.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will noch die gesamte Legislaturperiode im Amt bleiben - bei der nächsten Landtagswahl 2026 möchte der 75-Jährige aber nicht noch einmal antreten, wie er bereits angekündigt hatte. In die Fußstapfen will nun Cem Özdemir (Grüne) treten: Der Bundeslandwirtschaftsminister hat angekündigt, bei der Landtagswahl in zwei Jahren als Spitzenkandidat seiner Partei anzutreten.

Der aus Bad Urach (Kreis Reutlingen) stammende Özdemir ist seit Ende 2021 Agrarminister der Ampel-Regierung in Berlin. Die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg findet erst nach der kommenden Bundestagswahl statt - diese wird im September 2025 erwartet. Anschließend könnte Özdemir aus dem Bundeskabinett ausscheiden und dann in den baden-württembergischen Landtagswahlkampf einsteigen.

Kretschmann ist seit Mai 2011 baden-württembergischer Ministerpräsident und der bislang einzige Grüne Ministerpräsident in einem deutschen Bundesland. Neben Kretschmann umfasst die aktuelle Landesregierung sechs grüne Minister: Danyal Bayaz (Finanzen), Theresa Schopper (Kultus, Jugend und Sport), Petra Olschowski (Wissenschaft, Forschung und Kunst), Thekla Walker (Umwelt und Klima), Manfred Lucha (Soziales, Gesundheit und Integration) und Winfried Hermann (Verkehr). Die grüne Landtagsfraktion wird von Andreas Schwarz geführt.

Özdemir dürfte bei der Landtagswahl 2026 ziemlich sicher gegen CDU-Fraktions- und Landeschef Manuel Hagel antreten, der ebenso Ministerpräsident Kretschmann beerben will. Umfragen sehen derzeit die CDU im Land deutlich vor den Grünen.