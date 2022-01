BW: CDU will mehr Tempo beim Ausbau der Windkraft

per Mail teilen

Die baden-württembergische CDU will beim Ausbau der Windkraft nun sogar mehr Tempo machen als der grüne Koalitionspartner. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel sagte der Ulmer "Südwest Presse", der Zeitraum zwischen Planungsbeginn und Fertigstellung einer Windkraftanlage sei mit sieben Jahren viel zu lang. "Wir wollen, dass wir das binnen eines Jahres schaffen", so der 33-jährige CDU-Mann. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat dagegen als Ziel ausgegeben, den Zeitraum zumindest auf dreieinhalb Jahre zu halbieren. Ein Sprecher der Grünen-Fraktion sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir begrüßen alle Anstrengungen, um den Ausbau der Windkraft voranzutreiben." Die CDU will dem Bericht zufolge etwa das Widerspruchsverfahren im Baurecht bei Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien abschaffen. Das Landes-Umweltministerium erklärte, es sei grundsätzlich erfreulich, wenn auch die CDU-Fraktion Genehmigungsverfahren beim Windkraftausbau beschleunigen wolle. Man kenne die Pläne der CDU-Fraktion nicht, sei aber gespannt. Die grün-schwarze Koalition plant bis zum Jahr 2026 den Bau von 1.000 Windrädern im Land.