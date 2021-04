per Mail teilen

Der CDU-Bundesvorstand hat sich in der Nacht mit deutlicher Mehrheit erneut für Armin Laschet als Kanzlerkandidat ausgesprochen. Wird Markus Söder (CSU) das akzeptieren?

Sechs Stunden hatte die Parteiführung der CDU beraten, dann stand fest: 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern stimmten in geheimer Wahl für den CDU-Vorsitzenden, 9 für CSU-Chef Markus Söder. Sechs Teilnehmer enthielten sich. Ist damit der Kampf um die Kanzlerkandidatur entschieden?

CDU in Baden-Württemberg gespalten

Die K-Frage sorgt dafür, dass durch die CDU in Baden-Württemberg weiter ein tiefer Riss geht. Der Landesvorsitzende Thomas Strobl hatte sich in der Sitzung für Armin Laschet ausgesprochen. Nach Angaben von Teilnehmern der Sitzung sprach Strobl am Montagabend aber von einem gemischten Stimmungsbild.

Unternehmer aus Baden-Württemberg offenbar für Söder

Es gebe Unternehmer, die für CSU-Chef Söder seien. Und es gebe Menschen und Familienunternehmer, die ihn beknieten, Laschet zum Kanzlerkandidaten zu machen, sagte Strobl demnach. Zugleich wurde von anderen Teilnehmern betont, Strobl habe seine persönliche Haltung dargelegt, warum er für Laschet sei.

CDU-Landespräsidium für Laschet

Auch das Präsidium der CDU in Baden-Württemberg ist für Laschet. Der CDU-Bundeschef solle Bundeskanzler werden. Laschet sei kein Spalter, sondern jemand, der Menschen zusammenführe und unterschiedliche politische Meinungen integriere.

Entscheidung heute?

Wie die CSU und Markus Söder auf die Entscheidung der CDU reagieren, ist noch nicht klar. Am Montag hatte Söder betont, dass er die Entscheidung der CDU akzpetieren werde.