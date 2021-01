Die CDU wird an diesem Samstag auf einem Online-Parteitag über die Nachfolge der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer entscheiden. Aus Baden-Württemberg kommen eindeutige Signale.

CDU-Bundesvize Thomas Strobl hat seine Partei dazu aufgerufen, sich nach der Wahl des neuen Vorsitzenden geschlossen hinter diesen zu stellen. "Nach dem Samstag kommt der Sonntag. Dann werden wir uns alle hinter dem neugewählten Vorsitzenden versammeln und ihn als neugewählten Vorsitzenden, möglichen Kanzlerkandidaten und möglichen künftigen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland aus vollen Kräften unterstützen - solidarisch und uneingeschränkt", sagte der baden-württembergische CDU-Chef der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU dürfe sich im Superwahljahr "nicht länger als unbedingt nötig" mit sich selbst beschäftigen.

Für den Vorsitz bewerben sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer scheidet aus dem Amt aus.

Wer wird neuer Vorsitzender der CDU? Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen (von links nach rechts) bewerben sich um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer Imago imago images / Sven Simon

CDU steht hinter Friedrich Merz

Strobl sagte zu, sich sofort hinter den neu gewählten Parteichef zu stellen. "Es ist auch im Interesse der CDU Baden-Württemberg, denn acht Wochen später haben wir die wichtige Landtagswahl." Die Landes-CDU habe sich mit "klarer Mehrheit" für den Wirtschaftsexperten Merz ausgesprochen. Strobl schränkte aber ein, es gebe "freilich kein homogenes Bild". Er kenne auch Parteifreunde, die für Laschet oder Röttgen seien. Die baden-württembergische CDU stellt mit 153 von 1.001 Delegierten die zweitgrößte Gruppe hinter dem Landesverband aus Nordrhein-Westfalen.

Strobl, der wieder als stellvertretender Vorsitzender antreten will, glaubt nicht, dass es für die CDU in Baden-Württemberg eine Schlappe wäre, wenn Merz durchfällt. "Alle drei Persönlichkeiten kenne ich lange und ich kann sagen, dass ich mit jedem der drei ab der ersten Sekunde belastbar, vertrauensvoll und allerbestens zusammenarbeiten kann."

Felchen mit Laschet am Bodensee

Er selbst habe zu allen dreien ein gutes Verhältnis. "Friedrich Merz kenne ich wirklich schon ganz lange. Wir sind auch in der Zeit, in der er politisch keine Ämter und Funktionen hatte, freundschaftlich verbunden geblieben und haben uns immer wieder mal getroffen." Laschet und er seien seit einigen Jahren gemeinsam Bundesvize. "Er mag Baden-Württemberg, macht hier regelmäßig seinen Sommerurlaub am Bodensee. Dort habe ich ihn auch schon des Öfteren besucht und bin mit ihm am Seeufer mit einem Felchen verhockt." Und Röttgen kenne er aus 18 Jahren gemeinsamer und "sehr konstruktiver Zeit" im Bundestag.