Thomas Strobl, CDU-Landeschef in Baden-Württemberg und Bundes-Vizevorsitzender, geht nach einem Medienbericht davon aus, dass die CDU-Gremien am Montag zu einem Votum über die Kanzlerkandidatur kommen werden. "Präsidium und Bundesvorstand sind nun der richtige Ort, um die Position der CDU zur Kanzlerkandidatur zu beraten und zu entscheiden", sagte Strobl der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Montagsausgaben). Der baden-württembergische CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten aus dem Hohenlohekreis hat sich für CSU-Chef Markus Söder als Spitzenkandidat der CDU ausgesprochen. "Es ist gut, dass Ministerpräsident Söder seine Bereitschaft erklärt hat und ich unterstütze diese Kandidatur ausdrücklich", sagte von Stetten der "Heilbronner Stimme". In der vergangenen Woche hatten sich bereits sieben CDU-Politiker in einem Brief hinter den bayerischen Regierungschef gestellt. Strobl hatte hingegen Ende März für Laschet plädiert. Söder und sein Gegenkandidat, der CDU-Vorsitzende Armin Laschet, haben beide am Sonntag ihre Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur bei der bevorstehenden Bundestagswahl erklärt.