Der CDU-Landesverband Baden-Württemberg hat seine Kreischefs für Montagabend kurzfristig zu einer Konferenz eingeladen, um über das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl vor einer Woche zu sprechen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf Angaben aus dem Landesvorstand. In der Online-Konferenz solle geklärt werden, wie es zu dem Absturz auf nur noch 24,1 Prozent kommen konnte. Außerdem will die Partei in der Basis abfragen, ob eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition gewünscht ist. Offenbar gibt es in der CDU-Basis vermehrt den Wunsch, eine inhaltliche und personelle Erneuerung anzugehen - allerdings erst nach den Sondierungsgesprächen. Nach dem Rückzug von Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hatten die Gremien den Landesvorsitzenden Strobl und Fraktionschef Wolfgang Reinhart für die Sondierung nominiert. Allerdings mehren sich die Stimmen, dass unabhängig vom Ausgang der Sondierung sowohl der Partei- als auch der Fraktionsvorsitz neu besetzt werden müssten.