Die CDU ist offiziell in den Wahlkampf zur baden-württembergischen Landtagswahl am 14. März eingestiegen. An den Straßenrändern im Land werden ab Freitagabend Plakate aufgehängt. Die CDU-Spitzenkandidatin, Kultusministerin Susanne Eisenmann, setzt dabei vor allem auf die Themen Sicherheit und Wirtschaft. Für die Präsentation ihre Kampagne hatte sich die CDU eine Fabrikhalle ausgesucht. Die Partei will damit verdeutlichen, dass es ihr um die Zukunft der mittelständischen Wirtschaft geht. Personell setzt die CDU ganz auf Eisenmann: Sie wird anfangs auf allen 1.500 Großplakaten zu sehen sein.