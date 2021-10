CDU beschließt Neuwahl des Bundesvorstands

per Mail teilen

Die CDU will den Bundesvorstand komplett neu aufstellen. BW-Innenminister Strobl sprach nach der Vorstandssitzung von "intensiven, aber auch sehr konstruktiven Beratungen".

Die CDU will nach ihrem historischen Desaster bei der Bundestagswahl auf einem Sonderparteitag den kompletten Bundesvorstand neu wählen. Dies sei einstimmig beschlossen worden, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag nach Beratungen der Spitzengremien in Berlin.

Angekündigt ist ein Treffen am 30. Oktober mit allen Kreisvorsitzenden. Dieses Treffen soll dazu dienen, in die Mitgliedschaft hineinzuhorchen. Drei Tage später soll dann laut Ziemiak von Präsidium und Bundesvorstand entschieden werden, wie die Basis konkret in eine personelle und inhaltliche Erneuerung eingebunden wird. Ob der Parteitag noch im Dezember oder womöglich erst im Januar stattfinden wird, blieb offen.

CDU-Innenminister Strobl: "Sehr breite Basisbeteiligung"

Kurz nach der Vorstandssitzung in Berlin sprach Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Landesvorsitzender Thomas Strobl von "intensiven, aber auch sehr konstruktiven Beratungen". Man habe sich darauf geeinigt, dass es eine "sehr breite Basisbeteiligung" geben soll, so Strobl im SWR. Neben dem Treffen mit allen CDU-Kreisvorsitzenden sollen auch Gespräche mit den Landesvorsitzenden geführt werden. Zudem würden digitale Beteiligungsmöglichkeiten geprüft, so der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende.

Zu der Frage, ob persönliche Konsequenzen gezogen würden und der Bundesvorstand komplett zurücktrete, antwortete Strobl ausweichend. Es stehe lediglich fest, dass sowohl das gesamte Präsidium als auch der Bundesvorstand neu gewählt würden. Der CDU-Fraktionschef im Stuttgart Landtag, Manuel Hagel, hatte sich zuletzt kritisch über den parteiinternen Umgang mit dem CDU-Parteivorsitzenden Armin Laschet geäußert.

Paul Ziemiak sagte zu einem möglichen Kandidaten als Nachfolger für Laschet: "Das kann man ja schlecht beschließen." Es habe allerdings Wortmeldungen in die Richtung gegeben, "dass es wünschenswert wäre, wenn es eine Team-Lösung gäbe". Letztlich gelte jedoch: "Am Ende kann jeder kandidieren, der die formalen Voraussetzungen erfüllt."

Armin Laschet hofft auf Scheitern der Ampel-Gespräche

Unionskanzlerkandidat Laschet hatte am Donnerstag angekündigt, er wolle den nun notwendigen Erneuerungsprozess seiner Partei moderieren und den Gremien dafür einen Parteitag vorschlagen. Der CDU-Vorsitzende stellte dabei eigene Ambitionen bei einer personellen Neuaufstellung und auch für etwaige Verhandlungen mit Grünen und FDP über ein Jamaika-Bündnis zurück.

Laschet könnte aber womöglich weiter darauf hoffen, dass doch noch eine Machtoption besteht, falls sich SPD, Grüne und FDP bei den Verhandlungen über eine Ampel-Regierung nicht einigen sollten. Die laufenden Sondierungsgespräche zwischen den drei Parteien "beobachten wir sehr genau und unser Angebot bleibt bestehen", sagte Ziemiak.

Die Rolle der CDU-Parteibasis ist umstritten

Als mögliche Bewerber für die CDU-Spitze gelten neben dem Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz unter anderem auch Gesundheitsminister Jens Spahn, der Außenpolitiker Norbert Röttgen, Fraktionschef Ralph Brinkhaus oder der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann.

In der CDU war zuletzt strittig, wie groß die Rolle sein soll, die die Parteibasis bei dem anstehenden Generationenwechsel spielt. Mehrere Spitzenpolitiker forderten eine Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitz. Eine solche Befragung ist laut CDU-Statut möglich, sie hat für den entscheidenden Parteitag allerdings keine bindende Wirkung. Andere führende CDU-Politiker halten eine solche Befragung für problematisch, da sie bei einem unklaren Ergebnis Anlass für weitere Spaltung sein könnte.

Ziemiak: Analyse wird "brutal offen"

Die CDU/CSU war mit ihrem Kanzlerkandidaten Laschet bei der Bundestagswahl auf 24,1 Prozent abgestürzt, während die SPD mit 25,7 Prozent stärkste Kraft wurde. Auch in Baden-Württemberg erreichte die CDU 9,6 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren, blieb aber stärkste Kraft im Land. Er verstehe "den Frust und die Wut" von Abgeordneten, die trotz eines engagierten Wahlkampfes nicht in den Bundestag eingezogen seien, sagte Ziemiak. Die Fehleranalyse werde "brutal offen" sein.