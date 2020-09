Das Rennen um den Bundesvorsitz der CDU ist nach Ansicht des baden-württembergischen CDU-Landeschefs Thomas Strobl alles andere als entschieden. Der Wettbewerb sei offen, sagte der Landesinnenminister der Deutschen Presse-Agentur. "Da kann man keine seriöse Prognose abgeben - und ein ausstehendes Vierteljahr kann eine lange Zeit werden." In den vergangenen Monaten habe sich in der Frage nichts bewegt. Anfang Dezember soll bei einem Parteitag in Stuttgart der neue CDU-Vorsitzende gewählt werden. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer tritt nicht mehr an. Um die Nachfolge bewerben sich der ehemalige Bundestags-Fraktionschef Friedrich Merz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenexperte Norbert Röttgen.