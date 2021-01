Die Mehrheit der baden-württembergischen CDU hatte sich vor der Abstimmung für Friedrich Merz als neuen Vorsitzenden ausgesprochen. Doch der ist in einer Stichwahl durchgefallen. Nun blickt der Landesverband in Richtung Landtagswahl.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet ist der neue CDU-Vorsitzende. Das hat die Abstimmung auf dem Online-Parteitag am Samstag ergeben. Laschet setzte sich im zweiten Wahlgang in einer Stichwahl gegen Friedrich Merz durch. Im ersten Wahlgang konnte kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit erringen, Ex-Bundesumweltminister Norbert Röttgen schaffte es als Drittplatzierter nicht in den zweiten Wahlgang.

Merz will Bundeswirtschaftsminister werden

Nach seiner Niederlage bei der Wahl will Friedrich Merz Bundeswirtschaftsminister in der aktuellen Bundesregierung werden. Merz schrieb am Samstag auf Twitter, er habe dem neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet angeboten, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Wirtschaftsministerium zu übernehmen.

„Dem neuen Parteivorsitzenden Armin #Laschet habe ich aber angeboten, in die jetzige #Bundesregierung einzutreten und das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen.“ (tm) #wegenmorgen #cdupt21 @reuters_de Friedrich Merz, Twitter, 16.1.2021, 14:41 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will ihr Kabinett jedoch nicht umbilden. "Die Bundeskanzlerin plant keine Regierungsumbildung", sagte ein Regierungssprecher am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

BW-Innenminister Strobl begrüßt Wahl Laschets

Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Bundes-Vize Thomas Strobl hat die Wahl des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßt. Mit dem fairen Wettbewerb der drei Kandidaten habe man in den vergangenen Wochen und Monaten "eine Sternstunde der innerparteilichen Demokratie erlebt", ließ Strobl via Pressemitteilung bekanntgeben. "Nur geschlossen, gemeinsam und als Mannschaft werden wir Erfolg haben. Das gilt für die Landtagswahlen in acht Wochen, das gilt für das gesamte Superwahljahr 2021", so Strobl weiter.

Die Landes-CDU hatte sich vor der Wahl eigentlich mit "klarer Mehrheit" für den Wirtschaftsexperten Friedrich Merz ausgesprochen. Strobl hatte jedoch im Vorfeld erklärt, dass es keine "Schlappe" sei, sollte Merz bei der Wahl um den Parteivorsitz durchfallen. "Alle drei Persönlichkeiten kenne ich lange und ich kann sagen, dass ich mit jedem der drei ab der ersten Sekunde belastbar, vertrauensvoll und allerbestens zusammenarbeiten kann", so Strobl.

Spitzenkandidatin Eisenmann betont Geschlossenheit

Neben Strobl hat auch die CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl in Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, Laschet gratuliert: "Armin Laschet hat eine starke und emotionale Rede gehalten. Jetzt gilt, dass wir uns alle hinter unserem neuen Vorsitzenden versammeln und geschlossen und kraftvoll dieses Superwahljahr bestreiten."

SPD-Landeschef Andreas Stoch gratulierte Laschet ebenfalls zum Sieg. Auf Twitter schreibt er: "Bezeichnend, dass die baden-württembergische CDU wieder mal im Lager des Verlierers Merz steht." Das gebe Hoffnung für die anstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg, so der SPD-Politiker. Denn: "Wen die baden-württembergische CDU unterstützt, der verliert".

Glückwunsch an Armin #Laschet zur Wahl zum neuen CDU-Vorsitzenden. Und bezeichnend, dass die baden-württembergische CDU wieder mal im Lager des Verlierers #merz steht. Gibt Hoffnung für die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wen die @CDU_BW unterstützt, der verliert 😉#eisenmann Andreas Stoch, Twitter, 16.1.2021, 13:53 Uhr

Der Fraktionschef der Landes-CDU, Wolfgang Reinhart, zeigte sich nach der Wahl erleichtert. "Ich bin zunächst einmal froh, dass jetzt endlich Klarheit herrscht. Wir brauchen uns fortan nicht mehr mit uns selbst zu beschäftigen, sondern können geschlossen auf das Tor des politischen Gegners spielen", sagte Reinhart. Der CDU in Baden-Württemberg werde dies vor der Landtagswahl im März einen enormen Schub geben.

Laschet: Wahl für K-Frage keine Vorentscheidung

Mit den Landtagswahlen im März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz soll nach den Worten des neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet keine Vorentscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union fallen. "Jeder weiß, dass die Landtagswahlen unter ganz besonderen Umständen stattfinden", sagte Laschet am Samstagabend im Internetformat "Bild live". Das gelte sowohl für Baden-Württemberg als auch Rheinland-Pfalz. Die Frage der Kanzlerkandidatur der Unionsparteien will er nach den beiden Wahlen zusammen mit CSU-Chef Markus Söder klären. In Baden-Württemberg hat man die Wahl Laschets mit Wohlwollen aufgenommen. Der CDU in Baden-Württemberg werde die Wahl vor der Landtagswahl im März einen enormen Schub geben, so Fraktionschef Reinhart.

Landes-Fraktionsvorsitzender: Merz wird Partei erhalten bleiben

"Mir hat sehr gefallen, wie respektvoll und fair die Kandidaten bis zuletzt miteinander umgegangen sind", erklärte er. "Es ist kein Geheimnis, dass wir uns in Baden-Württemberg mehrheitlich Friedrich Merz als neuen Parteivorsitzenden gewünscht hätten", fügte er hinzu. Reinhart sei aber zuversichtlich, dass Merz der Partei in führender Funktion erhalten bleibe.

CDU-Generalsekretär Manuel Hagel richtete den Blick ebenfalls in Richtung Landtagswahl. "Die CDU kann digital. Das beweisen wir mit unserem Bundesparteitag, und nächste Woche legen wir mit unserem digitalen Landesparteitag nach", sagte Hagel. Laschet werde Gast sein.