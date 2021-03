Nach fast einjähriger Hängepartie wegen der Corona-Pandemie will die CDU ihren neuen Vorsitzenden Mitte Januar auf einem fast vollständig digitalen Parteitag wählen. Der CDU-Vorstand beschloss mit großer Mehrheit in einer Schaltkonferenz, dass der CDU-Chef am 16. Januar digital und mit abschließender Briefwahl gewählt werden soll. Zuvor hatte es wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen eine Diskussion im Parteipräsidium über eine neuerliche Verschiebung gegeben. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte am Wochenende für einen echten digitalen Parteitag geworben. Der ursprünglich für 4. Dezember anvisierte Präsenzparteitag in Stuttgart war bereits vor Wochen verschoben worden.