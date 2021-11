Macht Strobl weiter? CDU in Baden-Württemberg berät über Landesvorsitz

Die Führung der Landes-CDU berät am Freitag, wie es an der Spitze der Landespartei weitergehen soll. Das wird das Hauptthema auf dem Landesparteitag.

Nach für sie enttäuschenden Ergebnissen bei der Landtags- und Bundestagswahl gibt es auch in der CDU Baden-Württemberg Diskussionen über den künftigen Kurs der Partei. Dazu gehört auch, mit welchem Personal es weitergehen soll.

CDU will Landesvorsitz am 13. November wählen

Ohnehin steht gerade die Neuwahl des Landesvorstands an – auf dem 77. Landesparteitag am 13. November in Mannheim. Am Freitag berieten Präsidium und Vorstand der Landes-CDU, wer auf dem Parteitag für welche Posten kandidieren könnte. Beim Landesvorsitz wird sich voraussichtlich nichts ändern. Es wird erwartet, dass Landeschef Thomas Strobl wieder antreten wird. Der Jurist aus Heilbronn ist seit zehn Jahren Landesvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg.

CDU-Minister sprachen sich für Strobl aus

Gegenkandidaten sind bisher nicht in Sicht gewesen. Mehrere Spitzenfunktionäre der baden-württembergischen CDU hatten in den vergangenen Tagen erklärt, dass sie nicht gegen Strobl antreten wollen. Zuvor hatten sich Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und Agrarminister Peter Hauk (CDU) für eine Wiederwahl von Strobl als BW-Vorsitzender ausgesprochen.

CDU steckt nach schlechten Wahlergebnisse in der Krise

Die CDU sucht nach den schlechten Wahlergebnissen in diesem Jahr nach Wegen aus der Krise. Zuletzt hatte die Union die Neuwahl des Bundesvorstands beschlossen. Bei der vergangenen Bundestagswahl gab es für die CDU ein historisch schlechtes Ergebnis. In Baden-Württemberg blieb die Partei zwar stärkste Kraft. Allerdings verlor sie 9,6 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren.