CDU-Landesparteitag in BW: Strobl kandidiert erneut für das Spitzenamt

Es rumort in der CDU - auch in Baden-Württemberg: Bundestagswahl verloren und ein schlechtes Ergebnis bei der Landtagswahl. Doch Landeschef Strobl will bleiben.

Am Samstagvormittag kommt die baden-württembergische CDU zu einem Wahlparteitag in Mannheim zusammen. Geladen sind 314 Delegierte und 100 Gäste, die getestet, geimpft oder genesen sein müssen. Es könnte ruppig werden: Nach den historisch schwachen Ergebnissen bei Landtags- und Bundestagswahl gibt es auch in der Landes-CDU heftige Kritik an der Führung und den Ruf nach personeller Erneuerung. Zuletzt gab es aus Teilen der CDU - vor allem in Südbaden - Rufe nach einem Rückzug von Landeschef Strobl.

CDU-Mitglieder wollen mitreden

"Wir haben jetzt eine offen diskutierende Partei", sagt der 61-jährige Thomas Strobl. Und das sei auch gut so. Dem müsse nun nachgekommen werden. Es müsse sich etwas ändern, damit die Partei in die Erfolgsspur zurückkehre, bei Inhalt und Personal. Aber am Ende des Tages sei er nach wie vor "leidenschaftlich motiviert".

"Auch für mich ist das nicht immer ein Spaziergang in der aufgeheizten Stimmung, das nehme ich auch sehr ernst."

Landeschef Strobl steht unter Druck

Bei Bezirksparteitagen hatte es zuletzt viel Kritik gegeben. Strobl hält zwar am Landesvorsitz fest, beim CDU-Bundesparteitag im Januar will er aber nicht mehr für den stellvertretenden Bundesvorsitz kandidieren, den er seit zehn Jahren innehat. Mit dem Schachzug, die Ämter im Land und im Bund aufzuteilen, will Strobl dem Vernehmen nach auch Druck aus dem Kessel nehmen. Im Vorstand und im Präsidium der CDU in Baden-Württemberg soll es breite Zustimmung für den Vorschlag gegeben haben.

Unterschiedliche Stimmen bei den CDU-Senioren

Einige Parteimitglieder hätten sich tatsächlich gewünscht, dass Strobl seinen Platz räumt. Doch das sehen längst nicht alle so. Die Meinungen gehen bunt durcheinander, wie Anfang der Woche beim Landestag der Senioren-Union in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen). Da gab es außer Kritik auch Lob für Strobl. So erklärte Christian Andreas Strube, CDU Tauberbischofsheim: "Er ist schon sehr lange da und vielleicht wäre ein Wechsel auch nicht schlecht, um tatsächlich mal zu erneuern." Eberhard Niethammer, CDU Südbaden, stimmte zumindest teilweise zu: "Irgendwann muss mal was Neues kommen, aber nicht im Augenblick."

Waltraut Freusch von der CDU Sigmaringen meinte dagegen mit Blick auf die Wahl zum Parteivorsitz: "Also ich hoffe der Herr Strobl, weil ich ihn sehr schätze und weil ich der Meinung bin, dass er wirklich gute Arbeit macht. Und ich hoffe, dass er das alles einstecken kann, was er so zu hören bekommt."

Bislang keine Gegenkandidaten

Bei der Aussprache am Vormittag wird Strobl sich voraussichtlich einige Kritik der CDU-Delegierten anhören müssen. Der Frust in der Partei ist groß nach den schlechten Ergebnissen bei Landtags- und Bundestagswahl. Ob ihn ein Gegenkandidat in Mannheim herausfordert, ist offen. Mehrere mögliche Nachfolger haben bereits abgewinkt. Neben den Bundestagsfraktionsvize Andreas Jung aus dem Wahlkreis Konstanz und Thorsten Frei, Bundestagsabgeordneter für den Schwarzwald-Baar-Kreis, will auch der Ludwigsburger Bundestagsabgeordnete und bisherige Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger, nicht gegen Strobl antreten.

Strobl steht für Verlässlichkeit

Strobl garantiere Stabilität in der grün-schwarzen Landesregierung, –sagen die CDU-Ministerinnen und Minister in der baden-württembergischen Landesregierung. Und Strobls Unterstützer verweisen darauf, dass unter seiner Führung Jüngere und Frauen in Verantwortung gekommen seien: Die Neckarsulmer Landtagsabgeordnete Isabell Huber, 34, zurzeit kommissarische Generalsekretärin, soll bestätigt werden. Die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle könnte stellvertretende Landesvorsitzende werden, Bauministerin Nicole Razavi ins Präsidium aufrücken. Und: Strobl fördert Manuel Hagel, 33, Fraktionschef im Landtag und Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Alb-Donau-Ulm, eines der größten Kreisverbände der CDU in Baden-Württemberg.

Fraktionschef Hagel lobt Strobl

"Mannheim ist vor allem eine Chance" sagte Manuel Hagel in Interviews mit der "Rhein-Neckar-Zeitung" Heidelberg und den "Badischen Neuesten Nachrichten" aus Karlsruhe.

"Wir müssen uns neu entscheiden, spielen wir im Team Aufbruch oder im Team Abbruch. Ich werbe für Aufbruch."

Zum möglichen Abschneiden Strobls bei der Wahl sagte der Fraktionschef: "Thomas Strobl hat in schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen. Das ist aller Ehren wert. An dem Versuch, Wahlergebnisse zum politischen Schönheitswettbewerb auszurufen, werde ich mich deshalb nicht beteiligen." Er werbe für Gelassenheit, so Hagel

Wiederwahl wahrscheinlich

Manuel Hagel kommt an in der Partei, drängt aber nicht an die Spitze. Er braucht Zeit, um die Landtagsfraktion neu zu organisieren. Vieles deutet darauf hin, dass es hinter den Kulissen Absprachen gibt und Hagel in zwei Jahren den CDU-Landesvorsitz übernehmen könnte. Auch das ist ein Grund dafür, dass Strobl selbst aus der Jungen Union Rückendeckung erhält. So deutet trotz einiger Kritik alles darauf hin, dass er als CDU-Landeschef wiedergewählt wird.