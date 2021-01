per Mail teilen

Das große Ziel für die kommende Landtagswahl ist klar: Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen stürzen. Dafür bringt sich die Landes-CDU heute in Stellung - mit prominenter Unterstützung.

Die baden-württembergische CDU nimmt Kurs auf die Landtagswahl im März. Auf ihrem ersten digitalen Parteitag wollen die Christdemokraten heute ihr Wahlprogramm beschließen. Am Veranstaltungsort in den Stuttgarter Wagenhallen werden neben den Rednern nur 50 Personen anwesend sein.

Die 329 Delegierten nehmen von zu Hause aus teil. Persönlich erwartet wird in Stuttgart am Nachmittag der frisch gewählte Bundesvorsitzende Armin Laschet. Laschet wird ausgerechnet in Baden-Württemberg eine Rede halten, dort wo Friedrich Merz stets besonders viele Anhänger hatte.

Laschet mit großer Zustimmung in der Landes-CDU

Laschet startet mit breitem Rückhalt ins Superwahljahr 2021. Nach seiner Wahl bei einem Online-Parteitag am vergangenen Samstag bestätigten ihn die Delegierten am Freitag auch in der anschließenden Briefwahl. Laschet erhielt nach Angaben der CDU 796 von 980 abgegebenen gültigen Stimmen. "Diese große Beteiligung und das Ergebnis sind ein Signal der Einheit der Union", sagte Laschet nach der Bekanntgabe.

Landes-CDU mit großen Zielen bei Landtagswahl

Am Samstag aber geht es um die baden-württembergische CDU. Deren Delegierten erhoffen sich von der Bundespartei Rückenwind für die wichtigen Wahlen am 14. März. In Baden-Württemberg stellte die traditionell konservative Landes-CDU viele Jahrzehnte lang den Regierungschef.

Seit 2016 aber regieren die Christdemokraten als Juniorpartner in einer Koalition mit den Grünen unter Führung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann (CDU), die gleichzeitig als Kultusministerin in der Corona-Krise für offene Schulen kämpft, will die CDU endlich wieder zu alter Stärke finden.

Laschet lobt Eisenmann

Unmittelbar vor dem Parteitag lobte Laschet Eisenmann als "sehr engagierte Spitzenkandidatin". "Ich habe großen Respekt vor ihrem Einsatz und dem der gesamten Südwest-CDU um Thomas Strobl. Diesen Einsatz will ich unterstützen", sagte Laschet der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag). "Eine starke CDU war und ist gut für Baden-Württemberg." Die beiden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März gelten als erster Stimmungstest für den neuen CDU-Chef, von dem auch abhängt, ob er Kanzlerkandidat der Union werden kann.