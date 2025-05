Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart und Waldhof Mannheim spielen auch nächste Saison in der 3. Liga.

Stuttgart steht nach einem 1:1 zuhause gegen Essen in der Abschlusstabelle auf Platz fünfzehn. Und dem Sechzehnten Waldhof Mannheim genügte am letzten Spieltag sogar ein 0:1 in Bielefeld zum Klassenerhalt.