per Mail teilen

Die CDU in Baden-Württemberg stellt am Samstag ihre Landesliste für die Bundestagswahl auf. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble kandidiert für den ersten Listenplatz.

Schäuble sitzt seit 1972 für den Wahlkreis Offenburg im Bundestag. Er spüre die Unterstützung in der Bevölkerung und den Zuspruch aus seiner Partei. Die Arbeit mache ihm Spaß, so der 78-Jährige. Er fühle sich fit und wolle noch einiges für Baden-Württemberg bewegen. Schäuble ist zum neunten Mal Spitzenkandidat der CDU Baden-Württemberg für die Bundestagswahl, die dieses Jahr am 26. September stattfindet.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble aus Offenburg kandidiert für den ersten Listenplatz der CDU Baden-Württemberg. dpa Bildfunk picture alliance/dpa /Kay Nietfeld

Annette Widmann-Mauz kandidiert für Platz zwei

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz kandidiert für Platz zwei der Liste und möchte für ihren Wahlkreis Tübingen wieder in den Bundestag. Sie ist auch Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Andreas Jung, Vorsitzender der Landesgruppe im Bundestag, möchte auf den dritten Listenplatz für seinen Wahlkreis Konstanz. Insgesamt haben sich 60 CDU-Mitglieder zur Wahl für die Landesliste zur Bundestagswahl zur Verfügung gestellt.