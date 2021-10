CDU-Minister für Wiederwahl von Strobl

Landesminister der CDU sprechen sich für eine Wiederwahl von Thomas Strobl als Landesvorsitzender aus. "In Zeiten großer Dynamik und auch Unsicherheit ist es wichtig, für politische Kontinuität im Land und Stabilität in der Regierungskoalition zu sorgen." Dafür stehe der CDU-Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl, teilte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mit. Knapp dreieinhalb Wochen vor dem Parteitag der CDU Baden-Württemberg haben somit mittlerweile zwei CDU-Minister für eine Wiederwahl des Landesvorsitzenden Thomas Strobl geworben. Agrarminister Peter Hauk hatte sich zuvor schon für den 61 Jahre alten Vize-Regierungschef ausgesprochen. Wegen der schweren Verluste bei Landtags- und Bundestagswahl gibt es auch in der CDU in Baden-Württemberg Forderungen nach einer Erneuerung an der Spitze. Es wird allerdings damit gerechnet, dass Strobl wieder als Landesvorsitzender antritt. Der Jurist aus Heilbronn ist seit zehn Jahren Landesvorsitzender der CDU. Offiziell hat er sich noch nicht erklärt. Auch ob jemand gegen ihn antritt, ist noch offen. Am Mittwochabend wollten Präsidium und Vorstand erneut über die Aufarbeitung der Bundestagswahl sprechen.