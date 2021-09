CDU-Fraktionschef Hagel schließt GroKo unter SPD-Führung aus

Baden-Württembergs CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hat sich strikt gegen eine große Koalition unter SPD-Führung nach der Bundestagswahl ausgesprochen. "Das halte ich für ausgeschlossen", sagte Hagel nach der Herbstklausur seiner Fraktion am Freitag in Stuttgart. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat - anders als CSU-Chef Markus Söder - noch nicht ausgeschlossen, dass die Union als Juniorpartner in eine große Koalition mit der SPD geht, sollten die Sozialdemokraten die Bundestagswahl gewinnen. Auf die Frage, ob er hier auf Söder-Linie sei, sagte Hagel: "Ich bin da auf Manuel-Hagel-Linie, nicht auf Söder-Linie." Die CDU liegt derzeit in Umfragen im Schnitt drei Prozentpunkte hinter der SPD von Kanzlerkandidat Olaf Scholz.