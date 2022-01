Katastrophenschutz: CDU-BW fordert mehr Geld für Sirenen

Der Krisenmanagement-Beauftragte der CDU-Landtagsfraktion, Matthias Miller, forderte am Donnerstag die Bundesregierung auf, mehr Geld in die Sireneninfrastruktur zu investieren. Den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg stehen nach den Verteilungsregeln des Bundes insgesamt rund 11,2 Millionen Euro an Fördermitteln für den Ausbau von Sirenen zur Verfügung. Laut aktuellen Zahlen des baden-württembergischen Innenministeriums haben mittlerweile 573 Kommunen Förderanträge über insgesamt 36,8 Millionen Euro gestellt - eine viel höhere Summe als zur Verfügung steht. "Nach den dramatischen Erfahrungen aus dem Ahrtal ist klar, dass wir mehr für den Katastrophenschutz tun müssen", so Miller. Unwetter hatten im Sommer 2021 Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verwüstet, mehr als 180 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Sirenen können laut Miller Leben retten und in Gefahrensituationen die Menschen im Zweifel auch aus dem Schlaf reißen. Die Bundesregierung hat bisher deutschlandweit 88 Millionen Euro für den Ausbau der Sireneninfrastruktur zur Verfügung gestellt.