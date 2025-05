Die CDU Baden-Württemberg hat ihren Partei- und Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel mit überwältigender Mehrheit zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 gewählt.

Der Partei- und Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel ist Spitzenkandidat der CDU BW für die Landtagswahl 2026. Der 37-Jährige aus Ehingen (Alb-Donau-Kreis) erhielt beim Landesparteitag am Samstag in Stuttgart 272 von 290 Stimmen. Hagel soll die CDU nach 15 Jahren Durststrecke in BW wieder in die Regierungszentrale führen. Zurzeit ist die CDU Juniorpartner der Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Doch der 76-jährige Erfolgsgarant der Grünen tritt nächstes Jahr nicht mehr an. In Umfragen liegen die Christdemokraten seit knapp zwei Jahren deutlich auf Platz eins.

Hagel will Kretschmanns Erbe fortführen

Hagel skizzierte vor etwa 700 Delegierten und Gästen, wie er die CDU zurück an die Macht führen will. Er will die "leise bürgerliche Mitte" in den Fokus seiner Politik nehmen."„Lasst uns der Club für die ganz Normalen sein." Die Union wolle ein neues Kapitel in der Geschichte von BW aufschlagen mit dem Titel: "Verändern und bewahren." Er lobte den derzeitigen Ministerpräsidenten Kretschmann, der mit "Maß und Mitte" regiere. Hagel wiederholte den Satz, den er bei seiner Wahl zum CDU-Landeschef im Herbst 2023 gesagt hatte: "Das Erbe von Winfried Kretschmann wird bei uns in guten Händen sein."

Menschen in BW müssten mehr arbeiten

Der CDU-Politiker will eine "Agenda 2036" ins Zentrum seines Wahlkampfs stellen. Die Wirtschaftskrise dürfe einen nicht niederdrücken. Man dürfe Probleme nicht nur benennen, sondern sie lösen. "Man kann sich aus einer Rezession herausarbeiten, man kann sich aber nicht aus einer Rezession schrumpfen." Die Menschen müssten die Ärmel hochkrempeln. "Wir werden mehr leisten müssen, wir werden mehr arbeiten müssen." Er wolle ein "Lebensgefühl" vermitteln, das heißt: "Einfach mal machen."

Agenda 2036: Weniger Bürokratie, mehr Forschung und Familienland

Politisch konkret wurde Hagel nur selten. Der CDU-Landeschef will als Regierungschef unter anderem die Verwaltung zurückstutzen. Man müsse mehr Abweichungen im Landesrecht und Experimentierklauseln zulassen. "Wir brauchen weniger Regulierung und mehr Freiheit." Man müsse in den Zukunftsbranchen in "Reallaboren" mehr ausprobieren könne, um zu Innovationen zu kommen. Hagel schlug außerdem vor, eine neue Hochschule zu gründen, die sich vor allem mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt. BW müsse außerdem mehr in die Krebsforschung investieren.

Seitenhieb auf Kretschmann

Hagel findet zudem, ein BW-Ministerpräsident müsse dringend in die USA fliegen und versuchen, Forscher abzuwerben, die sich von Präsident Donald Trump behindert fühlen. Er würde die Wissenschaftler fragen: "Was brauchst Du, damit Du nach BW kommst?"

Hagel kündigte zudem an, an die Idee von Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) für ein "Kinderland BW" anknüpfen zu wollen. Die CDU wolle ein eigenes Kinderschutzgesetz einführen. In seiner "Agenda 2036" werde es das Leitbild "Familienland BW" geben. Was diese beinhalten soll, führte er nicht weiter aus.

Hagel will AfD-Sympathisanten zurückgewinnen

Hagel ging auch auf die AfD ein, die in Umfragen sowohl im Bund als auch im Land immer stärker wird. Seine Strategie sei die von Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel: "Man muss die Probleme klein machen, die die Extremisten groß machen." Für ihn sei klar: "Mit dieser Partei haben wir nichts zu tun." Es dürfe keine Zusammenarbeit geben. Man müsse aber darum kämpfen, Wählerinnen und Wähler von der AfD zurückzugewinnen. Die CDU dürfe sich nicht hinter Brandmauer "einkasteln", sondern Brücken bauen zu AfD-Sympathisanten. Hagel rief den Delegierten und Gästen zu: "Klares Nein zur AfD. Aber klares Ja dazu, diese Menschen wieder zurückzugewinnen."