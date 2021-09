CDU-Chef Strobl: Für Jamaika-Koalition und gegen Rücktritt

Baden-Württembergs CDU-Chef Strobl will nach dem schlechten Wahlergebnis nicht zurücktreten und fordert eine Jamaika-Koalition. In Berlin läuft unterdessen ein Machtkampf um den Fraktionsvorsitz.

Das Ergebnis der Bundestagswahl war vor allem für die CDU nicht wie erhofft. Mit dem knappen Sieg für die SPD haben die Christdemokraten zu kämpfen. Zwar sind sie in Baden-Württemberg noch stärkste Kraft geworden, liegen aber mit starken Verlusten nur noch knapp über dem Bundesschnitt. Einen möglichen Rücktritt lehnt CDU-Landeschef Thomas Strobl jedoch ab. Es gehe zunächst um das Land, nicht um Personen. Außerdem habe es im Landesvorstand keine Forderung nach Rücktritt gegeben, sagte er.

Einen Regierungsanspruch der CDU sieht Strobl nicht, spricht diesen aber auch der SPD ab. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sei kein Kassenschlager, so Strobl. Er fordert daher ein Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP als kommende Bundesregierung. Er wolle so im Bündnis mit Grünen und FDP Ökonomie und Ökologie versöhnen.

Thomas Strobl in der "Wahlarena" am Sonntag:

CDU-Wirtschaftsflügel forderte rasche personelle Neuerung

Der CDU-Wirtschaftsflügel in Baden-Württemberg forderte unterdessen "eine rasche inhaltliche und personelle Erneuerung" der Partei in Bund und Land. Das "zweite desaströse Wahlergebnis nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg" stelle das Überleben der CDU als Volkspartei in Frage, teilte die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Baden-Württemberg (MIT) am Dienstag mit.

Wirtschaftspolitiker wie Carsten Linnemann und Friedrich Merz nicht gleich "in herausgehobener Position" in den Wahlkampf eingebunden zu haben, habe sich nun "gerächt", teilte der Wirtschaftsflügel mit. Bei der Frage nach der Wirtschaftskompetenz sei die CDU um 25 Prozent abgestürzt, zudem habe sie bei Selbstständigen einen Verlust von 10 Prozent der Stimmenanteile hinnehmen müssen. "Diese erdrutschartigen Verluste beim Thema Wirtschaft gefährden massiv den Markenkern der CDU", sagte der MIT-Landesvorsitzende Bastian Atzger. "Wir müssen beim Thema Wirtschaft das Ruder herumreißen und einen parteiweiten Neustart wagen."

Union: Machtkampf um Fraktionsvorsitz

Auf Bundesebene bahnt sich bei der Union nach der enttäuschenden Wahl der erste innerparteiliche Machtkampf an. Der bisherige Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) ist offensichtlich nicht bereit, das Amt nur kommissarisch weiterzuführen, sondern will sich - wie üblich - für ein Jahr wählen lassen. CDU-Chef Armin Laschet hatte am Montag angekündigt, gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder vorzuschlagen, den Fraktionsvorsitz erst einmal nur vorübergehend zu bestimmen.

Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen Laschet und Söder inzwischen an einer Kompromisslösung für die Wahl des Unionsfraktionsvorsitzenden arbeiten. Demnach soll es bis zur geplanten Wahl am Dienstagabend eine einvernehmliche Lösung geben, die alle mittragen könnten, um eine Kampfkandidatur zu verhindern. Neben dem bisherigen Fraktionschef Ralph Brinkhaus war in der Diskussion, dass auch Jens Spahn, Norbert Röttgen und Friedrich Merz für das Amt kandidieren.

Laschet hatte im Vorfeld der Bundestagswahl erklärt, er gehe "ohne Rückfahrkarte" nach Berlin - auch wenn er nicht Kanzler werde. Sollte die Union auf der Oppositionsbank landen, wäre der Fraktionsvorsitz der einzige wichtige Posten, der zu vergeben wäre.

Kretschmann: Koalitionen sind kein Wunschkonzert

Während die CDU mit sich selbst ringt und für eine Jamaika-Koalition kämpft, sieht Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in seiner Partei durch das Wahlergebnis dagegen erst mal eine Präferenz für eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Er empfiehlt aber, alle Sondierungsgespräche offen anzugehen.

"Ich habe mit der SPD koaliert, ich habe mit der CDU koaliert und gemischte Erfahrungen. Koalitionen sind einfach Bündnisse auf Zeit, das ist kein Wunschkonzert und selten vergnügungssteuerpflichtig", sagte er dem SWR. Ob Kretschmann selbst zum festen Sondierungsteam der Grünen gehören wird, soll am Mittwoch verkündet werden.