BW-CDU diskutiert über Schutz vor Cyber-Angriffen

Bei dem CDU-Treffen mit mehr als 150 Teilnehmenden soll es schwerpunktmäßig um das Thema Sicherheit gehen. An den Gesprächen nimmt auch der Chef des Bundesnachrichtendienstes teil.

Die CDU Baden-Württemberg ist am Freitagabend zu einer zweitägigen Klausur im Kloster Schöntal (Hohenlohekreis) zusammengekommen. Mehr als 150 Mandatsträger wurden zu dem Treffen erwartet, das erstmals seit drei Jahren wieder in Präsenz stattfindet. Mit dabei: CDU-Abgeordnete aus Bundestag, Landtag und EU-Parlament, der Landesvorstand sowie CDU-Oberbürgermeister und Landräte. Auch CDU-Landeschef und Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl, war beim ersten Meinungsaustausch am Freitagabend dabei. Inhaltlicher Schwerpunkt ist diesmal das Thema Sicherheit. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, hat dazu über Gefahren aus dem Ausland berichtet.

Strobl fordert Stärkung der Nachrichtendienste

Der BW-Innenminister Strobl forderte am Freitagabend eine Stärkung der Nachrichtendienste in Bund und Ländern. "Wir brauchen dringend eine Ertüchtigung der Abwehr, Möglichkeiten der Gegenspionage und weitere Möglichkeiten geheimdienstlicher Aufklärung", sagte Strobl vor dem Hintergrund zunehmender Cyberangriffe in Baden-Württemberg. Erst diese Woche hatten Hacker einen Angriff auf die Polizei verübt und die Internetseiten der Ordnungshüter außer Gefecht gesetzt.

Nicht nur Polizistinnen und Polizisten, Soldatinnen und Soldaten, auch die Nachrichtendienste verdienten Unterstützung, sagte Strobl. Der Bundesnachrichtendienst, der zentral für die Aufklärung sei, müsse eine Stärkung erfahren. Er sprach von einer hybriden Bedrohungslage und einem zunehmenden "Krieg im Cyberraum".

Mehrere offene Fragen innerhalb der BW-CDU

Neben des Sicherheitsaspektes geht es auf dem Klausurwochenende auch um die Frage, wie sich die CDU für die Kommunalwahlen 2024 aufstellen will. Der Landesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, hatte vor dem Treffen den baden-württembergischen CDU-Chef Thomas Strobl kritisiert und mehr Profil in der Landesregierung gefordert. Die Partei müsse in die Offensive gehen und Widerspruchsgeist beweisen. CDU-Generalsekretärin Isabell Huber hatte Bäumlers Vorstoß danach als "Schrei nach medialer Aufmerksamkeit" bezeichnet.

Auch die Frage nach der Spitzenkandidatur für die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg ist weiterhin offen. Mit diesem Thema werde sich die CDU auf dem Klausurwochenende aber keinesfalls befassen, wie Strobl vor dem Treffen klarstellte. "Wir führen nicht einmal eine Debatte darüber", so der Innenminister. "Die nächste Landtagswahl ist 2026. Da fließt noch sehr viel Wasser den Neckar hinunter - und auch den Rhein."

Die CDU konzentriere sich auf die Dinge, die nun anstünden, etwa Krieg in Europa, Inflation und Energieknappheit, sagte der 62-Jährige. Eine Beschäftigung mit der Spitzenkandidatur gehe an den Sorgen der Menschen und den großen Herausforderungen vorbei. Strobl ließ auch offen, ob er auf dem Parteitag im November selbst wieder als Landeschef antreten möchte.