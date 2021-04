per Mail teilen

Parteipräsidium und Bundesvorstand der CDU wollen Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union. CDU-Abgeordnete aus Baden-Württemberg plädieren dagegen weiterhin für CSU-Chef Markus Söder.

Trotz der Entscheidung des CDU-Bundesvorstands befürworten einige baden-württembergische CDU-Bundestagsabgeordnete weiter eine Kanzlerkandidatur des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).

BW-Abgeordnete unterschreiben Erklärung für Söder

Auf SWR-Anfrage bekräftigten unter anderem Christian von Stetten, Karin Maag und Marc Biadacz ihre Unterstützung für den CSU-Mann. Sie haben eine gemeinsame Erklärung von bisher mehr als 60 Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU unterschrieben.

In dem Schreiben, das dem SWR vorliegt, wird eine gemeinsame parteiübergreifende Diskussion von CDU und CSU angemahnt. Im Zweifel soll die Kanzlerkandidatur auch in diesem Rahmen entschieden werden, heißt es. Baden-Württembergs CDU-Chef Thomas Strobl, der gleichzeitig Mitglied im Bundesvorstand der Partei ist, hatte sich zuvor für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten ausgesprochen.

Fraktionschef: Beide herausragende Kanzlerkandidaten

Nach Ansicht des CDU Fraktionschefs im baden-württembergischen Landtag, Wolfgang Reinhart, sind beide herausragende Kandidaten. Es sei gut, dass Söder und Laschet versprochen hätten konstruktiv zusammen zu arbeiten - die Union werde also in jedem Fall gestärkt aus dieser Entscheidung gehen, so Reinhart.