per Mail teilen

Die Klima-Sachverständigen in Baden-Württemberg haben sich in der Debatte um die unterirdische Speicherung von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) für eine eingeschränkte Nutzung ausgesprochen. Für die Zementherstellung in Baden-Württemberg sei die sogenannte CCS-Technologie demnach essenziell.