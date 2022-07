Carmen Würth wird 85

Carmen Würth feiert am Montag ihren 85. Geburtstag – im Kreis ihrer Familie. Die Mitarbeitenden des Unternehmens am Standort Künzelsau (Hphenlohekreis) verliert sie dabei nicht aus dem Blick: Alle sind an ihrem Festtag zum Mittagessen in den Betriebsrestaurants eingeladen. Für persönliche Glückwünsche liegen an verschiedenen Stellen im Unternehmen Gratulationsbücher aus. Geschenke möchte Carmen Würth keine – dafür sammelt sie Geldspenden, die sie über die gemeinnützige Stiftung Würth verschiedenen sozialen Projekten zukommen lässt. Carmen Würth ist weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt für ihr Engagement für Menschen mit Beeinträchtigungen.