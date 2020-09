Die Caritas in Baden-Württemberg hat anlässlich des "Internationalen Tages der Demokratie" am Dienstag für die Akzeptanz vielfältiger Lebensformen geworben. Vielfalt sei das Wesensmerkmal einer Demokratie und Akzeptanz sei wichtig für ein friedliches Miteinander. Das sei besonders in Baden-Württemberg mit seinem hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund gefragt, betonten die Caritas-Direktoren Pfarrer Oliver Merkelbach (Rottenburg-Stuttgart) und Ordinariatsrat Thomas Herkert (Freiburg) in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung. Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit könnten das Zusammenleben bereichern, sagten Merkelbach und Herkert. Dies wahrzunehmen sei wichtig in einer Gesellschaft, in der "zunehmend Stimmen laut werden, die sich menschen- und demokratiefeindlich äußern". Der Verband engagiere sich zudem auf politischer Ebene für eine Gesellschaft, in die alle Menschen einbezogen sind. "Demokratie ist mehr als wählen zu gehen. Wir müssen Haltung einnehmen und Zeichen setzen, etwa rassistische oder ausgrenzende Äußerungen deutlich ansprechen und die eigene Wertehaltung im Gegensatz dazu deutlich machen", sagten die Direktoren.