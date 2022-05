Wohlfahrtsverbände fordern mehr Einsatz beim Kampf gegen Armut

Die Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg fordern in einer sozialpolitische Bilanz ein Jahr nach dem Start der grün-schwarzen Landesregierung mehr Anstrengung bei der Bekämpfung von Armut. 15,4 Prozent der Menschen im Land seien armutsgefährdet, sagte Annette Holuscha-Uhlenbrock, Vorständin des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ihnen stünden weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung. Außerdem erinnerte sie daran, dass jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg von Armut bedroht sei. Mit dem Krieg in der Ukraine sei zudem eine neue Armut hinzugekommen: die Energie-Armut. Daher forderte Holuscha-Uhlenbrock, auf die Sperrung von Strom - also das Aussetzen von Stromlieferungen von Seiten der Energieversorger - vorerst zu verzichten. Annette Noller, Diakonie-Chefin in Württemberg, wies darauf hin, dass trotz der angespannten Lage derzeit mehr Sozialwohnungen aus der Bindung herausfielen als neue Sozialwohnungen geschaffen würden. Sie sprach sich dafür aus, die Anzahl von Mehrgenerationenhäusern auszubauen und eine verpflichtende Quote beim sozialen Wohnungsbau einzuführen.