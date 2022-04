"Car-Freitag" - Polizei kontrolliert Tuning-Szene in BW

per Mail teilen

Die Fans aufgerüsteter Autos treffen sich traditionell an Karfreitag zum "Car-Freitag". Die Polizei in Baden-Württemberg hat Kontrollaktion angekündigt.

Seit einigen Jahren nutzt die Tuning-Szene den Karfreitag auch in Baden-Württemberg als "Car-Freitag", um sich zu treffen und mit getunten Autos durch die Gegend zu fahren. Dabei werden auch illegale Rennen veranstaltet. Der "Car-Freitag", zu deutsch Auto-Freitag, gilt in der Szene als Startschuss in die Sommersaison.

Das baden-württembergische Innenministerium spricht dabei von einer Gefahr für die Verkehrssicherheit und einer Lärmbelästigung für Anwohnerinnen und Anwohner. Die Tuning-Szene habe wegen der Corona-Pandemie außerdem starken Zulauf erhalten. Sie wird inzwischen auf mehrere tausend Mitglieder geschätzt, teilte das Innenministerium mit.

"Car-Freitag": Kontrollaktionen der Polizei in BW

Die Polizei in Baden-Württemberg hat daher für den heutigen Karfreitag verstärkte Kontrollen angekündigt - insbesondere an örtlichen Schwerpunkten wie Mannheim, Konstanz oder Singen (Kreis Konstanz). Bei illegalen Rennen oder verbotenem Tuning droht neben Bußgeldern die Sicherstellung der Fahrzeuge.

Die Stadt Singen hat über Ostern im gesamten Stadtgebiet Treffen mit getunten Autos verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Zudem könnten Autos beschlagnahmt werden. Die Polizei wird das Verbot überwachen und ist mit zusätzlichen Streifen unterwegs.

Polizeikontrollen auch am Nürburgring in RLP

Auch in Rheinland-Pfalz hat die Polizei für die Treffen der Tuning-Szene am Karfreitag Kontrollen angekündigt - etwa rund um den Nürburgring in der Eifel. Hier erwartet die Polizei tausende Besucherinnen und Besucher.