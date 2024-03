Ab dem 1. April ist der Konsum von Cannabis in Deutschland legal. Sozialverbände und Beratungsstellen fordern deshalb mehr Mittel für die Suchtprävention in Baden-Württemberg.

Durch die Cannabis-Legalisierung ab dem 1. April rechnen die 102 Suchtberatungsstellen in Baden-Württemberg mit einem höheren Beratungsbedarf. Auch die Sozialverbände fordern vom Land eine Erhöhung der Zuschüsse, um an Schulen weiterhin Informations- und Präventionsveranstaltungen durchführen zu können.

Keine flächendeckende Suchtberatung an Schulen

Der Landeszuschuss pro Fachkraft liege seit 1999 bei 17.900 Euro, so der Paritätische Wohlfahrtsverband auf SWR-Anfrage. Während die Kommunen ihren Anteil an der Finanzierung der Suchtberatungsstellen um die Tarifsteigerungen angepasst hätten, seien die Landesmittel in den letzten 25 Jahren nicht erhöht worden. In einzelnen Landkreisen seien bereits Stellen gestrichen worden, flächendeckende Suchtberatung an Schulen gebe es nicht mehr.

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium werde sich bei den Haushalts-Beratungen für 2025/26 erneut für eine Erhöhung der Landeszuschüsse einsetzen, sagte eine Sprecherin dem SWR. Die Grünen-Landtagsfraktion sieht hier vor allem den Bund in der Pflicht. Der sozialpolitische Sprecher der CDU, Stefan Teufel, erwartet von den Befürwortern der Cannabis-Legalisierung auch Lösungen für die Suchtprävention.