Fast alle Campingplätze in Baden-Württemberg sind am Pfingstwochenende ausgebucht. Camping-Experten sprechen von einem Andrang und raten von spontanen Reisen ab.

Zu Pfingsten sind fast alle Campingplätze in Baden-Württemberg ausgebucht. Das hat der Verband der Campingunternehmen in Baden- Württemberg mitgeteilt. Seit den Lockerungen der Corona-Auflagen wollen deutlich mehr Menschen ihren Urlaub auf den 138 Plätzen des Verbands verbringen.

Wo der Camping-Urlaub in BW möglich ist

Wenn die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 100 liegt, ist der Urlaub erlaubt. So können Urlauber unter anderem in die Landkreise Ortenau, Emmerdingen und Rastatt fahren. Auch die Kreise Breisgau-Hochschwarzwald, Bodensee und Konstanz dürfen bei stabilen Infektionszahlen ebenso öffnen wie einige andere auch.

"Es kommen unglaublich viele Buchungsanfragen rein", sagte Kurt Bonath, der Landesvorsitzende des Verbands der Campingunternehmer in Baden-Württemberg. Kurzentschlossenen rät er daher, die Campingplätze nicht spontan anzufahren. Auch der ADAC rät dazu, erst zu buchen und dann loszufahren. "Wer ohne Standplatz-Reservierung losfährt, wird keinen Platz mehr finden und muss wieder nach Hause zurück", so ein Experte des Autoclubs.

Urlaub mit dem Wohnwagen in Baden-Württemberg wird immer beliebter - auch wegen der Corona-Pandemie. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

Wohnwagen-Urlauber wegen Corona-Bestimmungen verunsichert

Laut Bonath vom Verband der Campingunternehmer freuen sich die Gäste zwar auf den Urlaub im Grünen, sie seien aber auch verunsichert. "Häufig wissen sie nicht, zu welchem Landkreis ein Platz gehört und kennen die Bestimmungen nicht."

Wer einchecken möchte, muss entweder vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein oder als genesen gelten. Auch ein negativer Schnelltest ist eine Eintrittskarte in den Urlaub. Nach drei Tagen Aufenthalt muss erneut getestet werden. Viele Betreiber stellen für die Kontrolle Security-Mitarbeiter ein. Größere Anlagen, darunter Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis), wollen eigene Testzentren anbieten.

Corona-Pandemie verstärkt Trend zu Urlaub mit dem Wohnwagen

Wirklich überrascht zeigt sich Bonath keineswegs vom enormen Interesse an Zelt und Wohnwagen: "Der Trend zum Camping hat sich durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt."

Besonders gefragt sind nach einer deutschlandweiten Auswertung einer Camping-Plattform des ADAC Campingplätze im Norden und Süden Deutschlands. Die Nachfrage konzentriere sich auf die Bundesländer Schleswig- Holstein (30 Prozent der Nutzer), Bayern (18 Prozent), Niedersachsen (12 Prozent), gefolgt von Baden-Württemberg (10 Prozent).