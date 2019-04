Bauschutt-Recycling

Bauschutt, zum Beispiel von Abrisshäusern, darf in Baden-Württemberg unter bestimmten Voraussetzungen genutzt werden, um Waldwege zu befestigen. Auf diese Art und Weise wurden in den letzten Jahren viele Kilometer Waldwege im ganzen Land saniert. Allerdings muss das Abrissmaterial sortiert und aufbereitet werden. Zudem sollte es schadstofffrei sein. Recyclingunternehmen führen diese "Waldwegsanierungen" oft kostenlos für die Gemeinden durch und liefern dafür das nötige Material. Umweltverbände kritisieren diese Praxis und sehen die Gefahr des "Ökodumpings". Im Gegensatz zu Baden-Württemberg ist der Einsatz von Bauschutt-Recyclingmaterial in kommunalen Waldwegen in anderen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz, Niedersachsen oder Hessen nicht erlaubt.