9:41 Uhr Weiter Kritik an Klimaaktivisten Ihr erinnert euch? An Heiligabend wollten Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" einen Gottesdienst in Stuttgart stören. Dafür haben die Verantwortlichen viel Kritik ernten müssen. Jetzt hat sich auch der Freiburger Erzbischof zu Wort gemeldet - in einer differenzierten Weise. "Ich kann es verstehen, wenn junge Menschen vor dem Klimawandel Angst haben", sagte Stephan Burger der Deutschen Presse-Agentur. Junge Menschen werden demnach Folgen des verschwenderischen Umgangs mit Ressourcen und der Umwelt drastisch zu spüren bekommen, ohne dafür verantwortlich zu sein. "Hier ist eine kritische gesellschaftliche Debatte nötig, außerdem braucht es viel schärfere Schritte im Bereich Klima- und Umweltschutz". Was aber nicht gehe, seien radikale Aktionen, die keine Brücken bauen, sondern Autofahrer im Stau oder Reisende an Flughäfen verärgern. "Das bringt nichts, sondern schafft nur Wut und lenkt die gesellschaftliche Debatte in die falsche Richtung", sagte der katholische Würdenträger.

9:23 Uhr Bürgerfeuerwerk vom Experten - hohe Spendensumme Für jemanden, der Feuerwerk toll und böllern daneben findet, klingt diese Idee genial. In Heitersheim (Breisgau-Hochschwarzwald) haben die Menschen 9.000 Euro an Spenden gesammelt, damit an Silvester ein großes Feuerwerk von einem Pyrotechniker abgefeuert wird, anstatt dass jeder wild in den Nachthimmel schießt und böllert. Es ist das zweite Bürgerfeuerwerk, das die Heitersheimer organisieren. Und weil deutlich mehr Geld zusammen gekommen ist, als man für das Profi-Feuerwerk benötigt, kommt die übrige Summe einem guten Zweck zugute.

8:09 Uhr Auto überschlägt sich durch Bedienfehler auf Supermarkt-Parkplatz Man kann ja fast von Glück sagen, dass nicht noch mehr passiert ist, angesichts der bekannt gewordenen Ereignisse und Bilder, die es von diesem Unfall vom späten Dienstagabend in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) gibt. Auf einem Supermarktparkplatz sei der Wagen wegen eines Bedienfehlers ungewollt losgerollt, gegen ein geparktes Auto gekracht und habe sich dann auf dem Grünstreifen überschlagen, so die Polizei. Vier Personen wurden verletzt, die Ermittlungen der Beamten laufen. Was bereits bekannt ist: Die 20-jährige Fahrerin besitzt keinen Führerschein. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall in Walldorf verletzt. Marvin Riess / Einsatz-Report24

7:48 Uhr Notaufnahme in Offenburg am Limit "Es ist einfach so, dass die Mitarbeitenden, die hier verblieben sind, sich als letztes, ausgequetschtes Rädchen fühlen." Mit diesen Worten beschreibt der Chefarzt der Notaufnahme des Ortenau Klinikums in Offenburg, Bernhard Gorißen, die aktuelle Situation. Hintergrund sind die immer voller werdenden Notaufnahmen im ganzen Land. Eine Tatsache, die auch in Offenburg zu zum Teil skurrilen Situationen führt. Denn oft kämen Menschen, bei denen gar kein Notfall vorliege, so Gorißen im Interview. "Wir sind die letzte Instanz für die Bevölkerung und werden überrannt."

7:32 Uhr Eine Umtauschorgie? Die Zeiten scheinen vorbei So ehrlich kann ich sein: Ja, ich habe schon häufiger unpassende Geschenke zu Weihnachten umgetauscht. Das ist aber schon längere Zeit her, denn ehrlicherweise sind zuletzt eigentlich immer die passenden Geschenke dabei gewesen. Wie mir geht es da vielen Menschen in Baden-Württemberg, die wir kurz nach Weihnachten in den Einkaufsstraßen getroffen haben. Der Umtausch unbeliebter Geschenke ist eher ein Trend von gestern. Wie ist es bei euch? Das ein oder andere Geschenk bekommen, welches euren Geschmack so gar nicht trifft? Ich freue mich über eure Geschichten - schreibt mir gerne per Mail. Video herunterladen (11,2 MB | MP4)

7:19 Uhr Bewaffneter Mann überfällt Hotel Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr ein Hotel in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) überfallen. Mit dem geraubten Geld floh der Mann, die Suche nach dem Täter blieb laut Polizei bisher erfolglos.

6:45 Uhr Milchpreise auch 2022 auf Rekordniveau Beim Einkauf hat man es sicher schon bemerkt: Der Preis für einen Liter Milch ist 2022 deutlich gestiegen. Der Grundpreis für den Liter Milch ist mit durchschnittlich rund 60 Cent auf einem Rekordhoch. Grund ist nach Angaben des Portals Agrarheute ein Mangel an Rohmilch auf dem Markt. Die Milchbauern freut es, denn es bleibt für sie finanziell endlich etwas hängen.

6:38 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Die Temperaturen steigen bis Jahresende an Wir steuern auf warme Tage zu. Besonders zu Silvester und Neujahr soll es noch ein bisschen anziehen, sogar Temperaturrekorde sind in Baden-Württemberg möglich. "In Stuttgart könnte es am kommenden Samstag durchaus 18, tatsächlich vielleicht auch 19 Grad warm werden", so die Prognose eines Meteorologen beim Deutschen Wetterdienst. "Am Rhein und am Fuße des Schwarzwaldes sind auch mal 20 Grad möglich." Der Mittwoch startet mit dichten Wolken oder Hochnebel, ein paar Tropfen können ganz im Norden fallen. Später lockert es auf und besonders in der Mitte und im Süden von Baden-Württemberg scheint ab und zu die Sonne. Bei kräftigem Wind steigen die Temperaturen auf 5 Grad im Hochschwarzwald und bis 13 Grad im Markgräfler Land. Video herunterladen (6,6 MB | MP4)

6:09 Uhr Zwölf Weihnachtsbabys am Bodensee und Oberschwaben geboren Zwölf Weihnachtsbabys haben am 24. Dezember in den Kliniken in Friedrichshafen, Tettnang (beides Bodenseekreis), Ravensburg und Biberach das Licht der Welt erblickt. Die Verantwortlichen des Klinikverbunds Medizin Campus Bodensee sprachen sogar von einem Kindersegen an Heiligabend. "Irgendwie wollten alle Kinder am 24. Dezember auf die Welt kommen", sagte Hebamme Meike Siegl. Am ersten Weihnachtsfeiertag sei es hingegen ruhig auf den Geburtsstationen gewesen. "Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, was wir jemals in unserem Leben bekommen haben": Auch von unserer Seite aus herzlichen Glückwunsch an die stolzen Eltern der kleinen Natasha, Ildiko Hochrein und Richard Czörgö. Pressestelle MCB

6:06 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der NABU verleiht heute zum 30. Mal, den "Dinosaurier des Jahres" . Seit 1993 zeichnet der NABU mit diesem Preis besonders schädliche Entwicklungen in Sachen Natur- und Umweltschutz aus. Wie bereits im vergangenen Jahr richtet sich der Preis an ein Projekt und nicht an eine Person.

6:02 Uhr Mehr Gewalt gegen Rettungskräfte Eine Zahl, die schockiert: In 187 Fällen wurden im vergangenen Jahr Straftaten gegen Rettungskräfte oder Feuerwehrleute begangen. Bei Polizisten waren es 2021 sogar 5.049 Gewalttaten - und auch im laufenden Jahr dürfte sich der Trend kaum verändert haben, so das baden-württembergische Innenministerium. Man gehe davon aus, dass es 2022 sogar mehr Helferinnen und Helfer im Rettungsdienst gab, die in ihrem Einsatz verletzt wurden (2021 waren es 76 Leichtverletzte). Innenminister Thomas Strobl (CDU) rief deshalb die Menschen in Baden-Württemberg dazu auf, sich "wie eine Schutzmauer vor unsere Einsatz- und Rettungskräfte zu stellen". Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienste verdienten Respekt und Anerkennung und nicht Verachtung oder gar Gewalt, so Strobl.