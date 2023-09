Immer mehr Deutsche nutzen Ratenkredite auch für geringere Beträge, vor allem in Online-Shops. Bei der Rückzahlung gelten Menschen aus Baden-Württemberg als besonders zuverlässig.

Laut einem Schufa-Bericht nutzen immer mehr Deutsche beim Einkaufen Ratenkredite für immer geringere Beträge. Als besonders zuverlässig bei der Rückzahlung der Kredite gelten demnach Kreditnehmer aus Baden-Württemberg.

Was ist die Schufa? Schufa steht für "Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung". Sie ist eine sogenannte Wirtschaftsauskunftei. Die Schufa sammelt finanziell relevante Daten von Personen und wertet sie aus. In Deutschland sind das rund eine Milliarde Daten von 68 Millionen Menschen und sechs Millionen Unternehmen. Aus den selbstständig gesammelten Informationen berechnet die Schufa sogenannte Bonitäts-Scores. Das sind Werte, die angeben sollen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Person einen Kredit zurückzahlen wird. Somit spielt die Schufa eine wichtige Rolle bei der Frage, ob man zum Beispiel einen Ratenkredit erhält oder einen Mobilfunkvertrag abschließen kann.

Anstieg bei Ratenkäufen um 30 Prozent

Über neun Millionen Ratenkredite sind laut Schufa im vergangenen Jahr abgeschlossen worden. Die Zahl der Kredite ist demnach um 30 Prozent gestiegen - ein rasanter Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr.

Der Risiko- und Kreditkompass zeigt außerdem einen großen Anstieg bei den Kleinkrediten für unter 1.000 Euro. Vor allem jüngere Menschen leihen sich gerne kleinere Beträge, im Schnitt gut 350 Euro, zum Beispiel für Online-Einkäufe. Online-Shops bieten häufig die Zahlung auch in Raten oder verzögert an.

Schufa: Niedrige Arbeitslosenquote entscheidend

Die Rückzahlung ihrer Kredite verpassen dabei nur die Wenigsten. Bundesweit lag die Rückzahl-Quote im vergangenen Jahr wie in den Vorjahren bei knapp 98 Prozent. In Baden-Württemberg und Bayern war sie deutlich höher als in allen anderen Bundesländern. Die Schufa führt die hohe Zuverlässigkeit unter anderem auf die niedrige Arbeitslosenquote in beiden Ländern zurück.