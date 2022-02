Das Sozialministerium von Baden-Württemberg hat eine Anhörung zu möglichen weiteren Öffnungsschritten auf Montag (14.2) vorgezogen. Ursprünglich wollte man sich am Freitag beraten.

Durch die Verschiebung der Schalte mit Epidemiologen und Klinik-Vertretern könnten die Ergebnisse der Anhörung bereits bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch (16.2) eine Rolle spielen. Wie das Sozialministerium von Baden-Württemberg mitteilte, soll vor allem geklärt werden, ob es auf den Normalstationen der Krankenhäuser noch genügend Betten gibt, um im Zweifel weitere Covid-19-Patienten aufnehmen zu können.

Stufensystem soll an Omikron angepasst werden

Wenn die Kapazitäten ausreichen oder ausgeweitet werden können, sollen die Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg weiter gelockert werden. Dann soll das bestehende Stufensystem verstärkt an die Omikron-Virusvariante angepasst werden. Laut der Einladung zur Anhörung gibt es einen Vorschlag für zukünftige Grenzwerte für die Belastbarkeit des Gesundheitssystems. Dieser Vorschlag würde berücksichtigen, dass Omikron im Vergleich zu anderen Corona-Varianten wie Delta für deutlich mildere Verläufe verantwortlich ist. Durch die hohe Zahl der Ansteckungen, die Omikron mit sich bringt, steigt aber die Zahl der Covid-Patienten auf den Normalstationen der Krankenhäuser.

Debatte über Lockerungen beim nächsten Bund-Länder-Treffen?

Die Debatte über Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat längst auch die Bundesebene erreicht. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist klar, dass es bei der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch auch Diskussionen zu diesem Thema geben wird. Lauterbach warnt zugleich davor, zu schnell zu lockern. "Wir haben nach wie vor steigende Fallzahlen, so wie wir sie noch nie gehabt haben", so der Gesundheitsminister. Inwieweit die Ergebnisse der Anhörung in Baden-Württemberg das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch beeinflussen, ist noch offen.