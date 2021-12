Zahl der Omikron-Fälle in Baden-Württemberg steigt binnen einer Woche um das Sechsfache

Die Zahl der Omikron-Fälle ist in Baden-Württemberg binnen einer Woche um mehr als das Sechsfache gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hingegen ging über die Feiertage zurück.

Wie das Landesgesundheitsamt (LGA) am Sonntag in Stuttgart mitteilte, wurden bisher 855 Fälle der Omikron-Variante (B.1.1.529) aus Baden-Württemberg an die Behörde übermittelt - das waren 57 mehr als am Vortag. Vor einer Woche waren es 136 Fälle. Bei den vom LGA täglich ausgewiesenen Omikron-Fällen handelt es sich sowohl um Verdachtsfälle als auch um Infektionen, die per Vollgenom-Analyse bestätigt wurden. Zum Anteil der aktuellen Verdachtsfälle macht die Behörde keine Angaben.

Inzidenz weiter rückläufig

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist erneut leicht gesunken. Laut Landesgesundheitsamt liegt der Wert bei 222,0 (Stand: 14 Uhr). Am Vortag wurde die Inzidenz noch mit 228,4 angegeben. Es wurden 1.123 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Es gab sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Auch wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg derzeit sinkt, ist die Landesregierung wegen der Omikron-Variante besorgt. Nach Weihnachten werden deshalb die Corona-Regeln verschärft - auch, um große Partys zu Silvester zu vermeiden. Das hat das Staatsministerium am Donnerstagabend mitgeteilt. Ab dem 27. Dezember gelten darum strengere Vorschriften:

Auch Zahl der Intensivpatienten sinkt

Die Zahl der Corona-Intensivpatientinnen und -Intensivpatienten in Baden-Württemberg ist um elf Fälle zurückgegangen und liegt bei 575.

Noch können die Mitarbeitenden auf der Intensivstation in Freiburg alle Corona-Patientinnen und -Patienten versorgen. Doch sollte die Zahl durch die Omikron-Variante weiter stark ansteigen, könnte sich das bald ändern:

Es gab zudem sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Baden-Württemberg. Das Robert Koch-Institut (RKI) geht davon aus, dass die Infektionslage über die Feiertage und den Jahreswechsel unvollständig in Meldedaten abgebildet wird. Dies sei etwa durch Urlaube, geschlossene Arztpraxen, weniger Tests und entsprechend auch weniger Erreger-Nachweise zu erklären, teilte das Institut mit.