Unternehmer zweifeln an Ampel-Projekten

Unternehmer aus Baden-Württemberg sehen im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP Licht und Schatten. Das geplante Investitionsprogramm und die vorgesehene Halbierung der Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren könnten einen wichtigen Investitionsschub auch in Baden-Württemberg auslösen, so der Verband "Unternehmer Baden-Württemberg." Es bleibe aber unklar, wo das Geld dafür herkommen soll. Kritik übt der Verband auch an der Sozialpolitik. "Die in der Rentenpolitik dringend notwendigen Reformen bleiben leider aus. Das ist eine schwere Zukunftshypothek", sagte Hauptgeschäftsführer Peer-Michael Dick.