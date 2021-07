Laut Sozialministerium kann man ab dem 19. Juli die Termine für die Corona-Zweitimpfung in Baden-Württemberg vorziehen - die Impfzentren befürchten deshalb ein Chaos.

Wer eine ausstehende Zweitimpfung gegen das Coronavirus in Baden-Württemberg hat, braucht nach dem Willen der Landesregierung bald nicht mehr auf den Termin zu warten. In manchen Impfzentrum soll es sogar heißen: Einfach hingehen und impfen lassen. Das gilt für alle Zweitimpfungen, die für den Zeitraum nach dem dem 19. Juli vereinbart wurden. Das hat das Sozialministerium in Stuttgart am Dienstag bekannt gegeben.

Sozialministerium reagiert auf Stiko-Empfehlungen

Hintergrund der Änderung ist die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die Impfabstände zu verkürzen und nach Astrazeneca mit Biontech oder Moderna nachzuimpfen. "Wir sind froh über die neue Empfehlung der Stiko und möchten möglichst vielen Menschen ermöglichen, die Zweitimpfung bereits früher wahrzunehmen", so Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne).

Die Regelungen im Überblick

Mit den Bekanntmachungen zur Impfstrategie gibt es folgende neue Regelungen beim Impfen in Baden-Württemberg:

Menschen, die zu ihrer gebuchten Zweitimpfung mit Astrazeneca in die Impfzentren kommen, wird eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff angeboten.

Wer ab Juli seine Erstimpfung wahrnimmt, kann von den verkürzten Impfabständen profitieren, auch wenn dies im Anmeldesystem noch nicht hinterlegt ist. In diesem Fall kann ein früherer Zweittermin direkt bei der Erstimpfung im Impfzentrum vereinbart werden.

Bereits gebuchte Zweitimpftermine für Astrazeneca sowie die für Biontech/Pfizer oder Moderna, die in der Zeit bis einschließlich 18. Juli liegen, bleiben bestehen und können nicht umgebucht oder vorgezogen werden. Grund ist die limitierte Verfügbarkeit von mRNA-Impfstoffen.

Menschen, die bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca oder einem mRNA-Impfstoff hatten und deren Zweitimpftermin in der Zeit ab dem 19. Juli liegt, wird angeboten, ihren Zweitimpftermin vorzuziehen, sofern der vorgegebene Impfabstand eingehalten ist.

Lucha: Zweitimpfung kann in jedem Impfzentrum erfolgen

Den Termin vorzuziehen sei in vielen baden-württembergischen Impfzentren bereits im Laufe dieser Woche möglich, teilte das Sozialministerium mit. Bedingung sei, dass der von der Stiko empfohlene Impfabstand eingehalten wird und dass in den Impfzentren vor Ort ausreichend mRNA-Impfstoff vorhanden ist. Außerdem sei man nicht mehr an das Impfzentrum gebunden, in dem man seine Erstimpfung erhalten hat. Man könne für die Zweitimpfung auch das nächstgelegene Impfzentrum vom Wohnort besuchen.

Das Sozialministerium erklärte weiter: "Da die Situation und Organisation in den einzelnen Impfzentren teilweise sehr unterschiedlich ist, werden vor Ort passgenaue Lösungen gefunden und auf den jeweiligen Websites der Impfzentren oder der Landratsämter sowie in der lokalen Presse veröffentlicht. Alle Impfzentren im Land werden in den kommenden Tagen zum jeweiligen Vorgehen informieren." In einigen Impfzentren soll die Zweitimpfung jederzeit auch spontan während der jeweiligen Öffnungszeiten möglich sein, andere Impfzentren würden hierfür extra Terminfenster oder extra Impftage für vorgezogene Zweitimpftermine anbieten.

So darf der Abstand zwischen Impfungen verkürzt werden

Entsprechend der Stiko-Empfehlung kann der Zweitimpftermin bei Astrazeneca mit einem heterologen Impfschema (also einer Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff) nach mindestens vier Wochen stattfinden. Wird eine Zweitimpfung mit Astrazeneca gewünscht, beträgt der Impfabstand neun bis zwölf Wochen. Beim Impfstoff von Biontech/Pfizer kann die Zweitimpfung nach mindestens drei Wochen stattfinden, beim Impfstoff von Moderna nach mindestens vier Wochen.

Studien haben ergeben, dass Astrazeneca-Impflinge einen besseren Impfschutz haben, wenn sie beim zweiten Mal mit einem anderen Vakzin geimpft werden. Die Verkürzung der Impfabstände soll die Kampagne mit Blick auf die Ausbreitung der Deltavariante vorantreiben.

Kreuzimpfungen sollen besonders wirksam im Kampf gegen eine Corona-Infektion sein. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Kritik von den Impfzentren

"Man muss aufpassen, dass durch nicht planbare 'Impfströme' aus der Impfkampagne nicht ein Impfchaos wird", sagte der Leiter des Impfzentrums Ulm, Bernd Kühlmuß, dem SWR. "Wir vor Ort haben damit natürlich ein Problem", so der Kardiologe, der als Kreisverbandsarzt des Deutschen Roten Kreuzes das Pilot-Impfzentrum in Ulm aufgebaut hat. Unter anderem müssten die Zentren prüfen, ob ausreichend Zeit zwischen Erst- und Zweitimpfung liege.

Kühlmuß äußerte außerdem die Vermutung, dass bald auch Menschen für die Erstimpfung ohne Termin vor den Impfzentren stehen werden. "Wir möchten jeden gern impfen", so der Arzt. Aber für einen geordneten Ablauf brauchen wir Planungssicherheit.