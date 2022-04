Seelische Belastung durch Corona-Regeln: Taskforce fordert mehr Psychiatrieplätze für Kinder in BW

Eine Expertengruppe will Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von psychischen Belastungen während der Corona-Pandemie helfen. Ihre Vorschläge sollen aber nur ein erster Schritt sein.

Schon lange hatten Kinder- und Jugendpsychiatrien in Baden-Württemberg über fehlende Gelder aus öffentlicher Hand geklagt. Bereits vor der Corona-Pandemie waren Einrichtungen, die sich mit der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen befassen, überlastet. Das Virus hatte die Situation nochmals verschärft. Um der Situation Herr zu werden, gründete BW-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) die Taskforce "Psychische Situation von Kindern und Jugendlichen in Folge der Corona-Pandemie". Zu den Mitgliedern gehören Expertinnen und Experten aus der Kinder- und Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen. Nun liegt der Abschlussbericht der Taskforce vor, wie das Sozialministerium von Baden-Württemberg am Freitag mitteilte.

Ergebnisse sehen kurz- und mittelfristige Maßnahmen vor

Um Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg bei der Bewältigung der psychischen Belastungen durch die Pandemie zu unterstützen, empfiehlt die Taskforce unter anderem eine kurzfristige Erhöhung der Behandlungskapazitäten im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Konkret soll das durch 120 zusätzliche Betten oder Plätzen in den Einrichtungen im Land geschehen. Diese Aufstockung der Betten soll für die nächsten zwei Jahre gelten. Um Familienbildung- und -beratung ausbauen zu können, schlägt die Taskforce einen weiteren Zuschuss in Höhe von drei Millionen Euro vor. Weitere Investitionen sind in ein Förderprogramm für Fachberatungsstellen bei sexualisierter Gewalt geplant. Damit will man das seelische Wohl der Kinder und Jugendlichen in BW verbessern.

Die Vorschläge beinhalten insgesamt 13 Punkte, mit denen der Zugang und die Durchführung von psychischer Behandlung für Kinder und Jugendliche verbessert werden soll. Gesundheitsminister Lucha erklärte, dass Kinder und Jugendliche während der Pandemie vorbildlich solidarisch mit den Älteren und Gefährdeten gewesen seien. "Jetzt müssen wir ihnen helfen", so der Minister bei der Vorstellung des Abschlussberichts.

Abschlussbericht von Taskforce erkennt Belastung von Kindern und Jugendlichen an

Demnach müsse anerkannt werden, "dass die Schließung von Schulen und Freizeitangeboten, Kontaktbeschränkungen und Sorgen um die Zukunft viele Kinder und Jugendliche stark belastet haben." Belastungen führten aber nicht unbedingt zu langfristigen Beeinträchtigungen. "Wichtig ist, dass sie wahrgenommen werden und die Möglichkeit besteht, sie gut zu verarbeiten", heißt es weiter.

Daher empfehlen die Experten unter anderem auch die Schaffung neuer Stellen für Schulsozialarbeiter sowie mehr ambulante Behandlungsmöglichkeiten im Bereich der psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung. Weiter sollte es in den kinder- und jugendpsychiatrischen Institutsambulanzen von Krankenhäusern verbesserte Möglichkeiten für intensivere Behandlungen geben, heißt es im Abschlussbericht.

Lucha: "Taskforce war der erste Schritt"

Laut Lucha ist die Arbeit rund um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Land noch nicht beendet. "Die Arbeit der Taskforce war der erste Schritt, weitere werden folgen. Wir wollen Kinder, Jugendliche und Familien langfristig unterstützen und auch dafür sorgen, dass wir für künftige Krisen besser aufgestellt sind", so der Minister. Ihn schmerze es sehr, dass heute viele Kinder und Jugendliche aufgrund der Corona-Pandemie mit psychischen Problemen zu kämpfen haben.