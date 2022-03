Land will Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie schaffen

Als Ergebnis einer Taskforce zur psychischen Situation von Kindern und Jugendlichen infolge der Corona-Pandemie sollen in Baden-Württemberg 120 zusätzliche Betten für Kinder- und Jugendpsychiatrien geschaffen werden. Dies hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums dem SWR gegenüber bestätigt. In der Taskforce hätten unter anderem Klinik- sowie Kassenvertreterinnen und -vertreter mitgearbeitet. Die Schaffung der Plätze sei eine "notwendige Sofortmaßnahme". Damit soll dem steigenden Bedarf wirksam Rechnung getragen werden. Die Plätze sollen mit dem Landeskrankenhausausschuss abgestimmt werden und als Sonderbedarf befristet für die Dauer von zwei Jahren bestehen. 2021 gab es 692 vollstationäre und 384 teilstationäre Plätze für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Baden-Württemberg und damit schon knapp 200 mehr als noch 2015. Außerdem sollen die Kinder- und Jugendpsychiatrien mehr so genannte "stationsäquivalente Behandlungen" anbieten können. Dabei werden die Patientinnen und Patienten zuhause von Fachpersonal engmaschig betreut.