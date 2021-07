Gerade mal knapp über die Hälfte der Deutschen ist durchgeimpft. Aber für manche steht schon die Auffrischungsimpfung an. Das Land Baden-Württemberg will damit im September starten.

Geht es nach dem baden-württembergischen Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) soll es mit den Drittimpfungen schnell gehen. Lucha betonte: "Ich werde am Montag auf der Gesundheitsministerkonferenz fordern, dass wir mit den Auffrischimpfungen ab dem 1. September beginnen."

Die vierte Welle rolle an und gleichzeitig gebe es freie Kapazitäten in den Impfzentren, die man nutzen müsse. Zugleich forderte Lucha die Ständige Impfkommission dringend zu einer Empfehlung auf, mit welchen Gruppen man starten könne. Die Landesregierung denke bei der Auffrischungsimpfung vor allem an die über 70-Jährigen und die Vorerkrankten, die gleich zu Beginn der Impfkampagne ihre erste Impfung erhalten haben, so Lucha.

In anderen Ländern gibt es schon Auffrischungsimpfungen

Israel und Indien beginnen bereits mit ihren Drittimpfungen für Ältere und andere gefährdete Gruppen.

In Israel liegt laut dem dortigen Gesundheitsministerium die Wirksamkeit des Biontech-Impfstoffs gegen Ansteckung mit der Delta-Variante insgesamt nur noch bei ungefähr 40 Prozent. Der Mainzer Impfstoffhersteller interpretiert diese Auswertung in einer Pressemeldung als einen nach sechs Monaten abflauenden Impfschutz.

Noch im August will das Unternehmen die Zulassung für seinen Impfstoff auch als Booster-Impfung in den USA und der EU erreichen. Außerdem startet eine Studie zu einem auf die Varianten angepassten Impfstoff, der ebenfalls als Booster-Impfstoff zum Einsatz kommen soll.

Bereits 2.000 Drittimpfungen in Israel durchgeführt

Auf die Ergebnisse der Studie wird in Israel nicht gewartet. Nachdem dort bereits ungefähr 2.000 Menschen mit geschwächtem Immunsystem eine dritte Impfung erhalten haben, kündigte Premierminister Naftali Bennet jetzt an, dass alle Menschen über 60 Jahre, deren erste Impfung fünf Monate oder mehr zurück liegt, jetzt eine dritte Impfung erhalten können.

Sowohl das israelische Gesundheitsministerium als auch Biontech weisen darauf hin, dass der Schutz vor einem schweren Verlauf mit ungefähr 90 Prozent auch sechs Monate nach der Grundimmunisierung nach wie vor sehr hoch ist.

Auch Großbritannien plant Auffrischungsimpfung ab September

Auch in Großbritannien wurden Pläne für eine Auffrischungsimpfung bereits im März bekanntgegeben. Diese soll ab September für Menschen über 70 Jahre und Menschen in Gesundheitsberufen verfügbar sein. Wer in Großbritanniene eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten hat, soll einen anderen Impfstoff als Auffrischung bekommen.