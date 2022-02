BW will die Behandlung von Covid-19 und Long-Covid verbessern - "Telemedizin" soll kleine Kliniken unterstützen

Die Landesregierung will Spitzenmedizin in die Fläche bringen und aus der Pandemie lernen. Mobile Videokonferenz-Wägen sollen das Personal bei der Covid-Behandlung unterstützen.

Mit rund 1,5 Millionen Euro will die Landesregierung künftig den Aufbau eines sogenannten telemedizinischen Intensiv- und Post-Covid-19-Netzwerks fördern. Mit "Post-Covid" ist die Zeit nach einer überstandenen akuten Corona-Erkankung gemeint. Häufig treten dann sogenannte Long-Covid-Symptome - sprich Langzeitfolgen - ein. Vor allem kleinere Kliniken in der Fläche sollten laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vom Aufbau eines solchen Netzwerks profitieren. 75 Kliniken im Land sollen für ihre Intensivstationen diese Telemedizineinheiten bekommen. Dabei handelt es sich quasi um mobile Videokonferenz-Wägen.

Die Ferndiagnose-Methode via Telemedizin wird generell immer weiter ausgebaut. SWR France3

Mit dieser technischen Hilfe sollen die Betroffenen aus der Ferne mit spezialisierten Ärztinnen und Ärzten in Kontakt kommen. Unter anderem auf Intensivstationen sind mobile Telemedizineinheiten vorgesehen. Diese können laut Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) das Personal unterstützen, gerade wenn es um die Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten mit Langzeitfolgen ginge.

Long-Covid - Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung

Die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung sind laut Landesgesundheitsministerium nicht nur ein Problem von Patientinnen und -Patienten nach einem schweren Verlauf. Sie könnten auch ehemalige Erkrankte ohne die klassischen Risikofaktoren für komplizierte Verläufe betreffen. Auch nach mildem oder moderatem Verlauf ohne stationäre Behandlung der akuten Erkrankung könnten diese Folgen auftreten. Sogar Infizierte ohne Symptomatik könne es treffen. Dabei sei eine Vielzahl an unterschiedlichsten Symptomen in variierenden Ausprägungen bekannt geworden. Laut Gesundheitsministerium bislang an die 50 Symptome. Diese reichten von Erschöpfungssyndromen und neurokognitiven Einschränkungen bis hin zu bleibenden Schäden an Organen wie Herz und Lunge oder Nervenbahnen.

Zehn Prozent der Corona-Erkrankten haben Langzeitfolgen

Etwa zehn Prozent der Covid-19-Patientinnen und Patienten haben laut Kretschmann mit Langzeitfolgen zu kämpfen. "Damit die Krankenhäuser auch ihnen die bestmögliche Behandlung zukommen lassen können, unterstützen wir sie. Gerade die kleineren Kliniken in der Fläche profitieren von dem Aufbau eines Netzwerks", so der Ministerpräsident. Diese Unterstützung soll aus der Ferne durch spezialisierte Telemedizin-Zentren gewährleistet werden. Dafür werden die sechs sogenannten Cluster-Koordinationskrankenhäuser Heidelberg, Freiburg, Tübingen, Ulm, Karlsruhe und Ludwigsburg/Stuttgart sowie weitere vier Großkrankenhäuser ausgebaut.

Außerdem will das Land die Forschung zu Corona-Folgeerkrankungen fördern und auf Basis dieser Erkenntnisse ein Beratungs- und Therapieangebot für Betroffene entwickeln.

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) betonte, dass es derzeit bundesweit nur sehr wenige Nachsorge-Ambulanzen, die Patientinnen und Patienten mit Long-Covid betreuten, gebe. Das wolle die baden-württembergische Landesregierung ändern und die Versorgung im Land wesentlich verbessern.

Spitzenmedizin für ländlichere Regionen

Beispielsweiste haben die RKH-Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim und das Universitätsklinikum Freiburg beim Gesundheitsministerium den Förderantrag "CoFit II - Baden-Württemberg stärkt die intensivmedizinische Versorgung für Bürgerinnen und Bürger mit akuten und sogenannten Long-Covid-19-Erkrankungen" eingereicht. Diesen habe das Kabinett mittlerweile genehmigt. "Mit telemedizinischer Unterstützung werden künftig noch stärker Expertinnen und Experten in die intensivmedizinische Behandlung von Corona-Patientinnen und -Patienten eingebunden. Damit bringe die Landesregierung Spitzenmedizin in Baden-Württemberg in die Fläche und vernetze auch Ärztinnen und Ärzte untereinander, erklärte Gesundheitsminister Lucha.

Covid-Folgeerkrankungen: bisher in BW erforscht Bei der Erforschung von Long-Covid beginne Baden-Württemberg laut Landesregierung nicht bei null, sondern baue auf bereits bestehenden Maßnahmen und Strukturen auf. So fördere das Land die gemeinsame Erforschung von Corona-Folgeerkrankungen an den Medizinischen Fakultäten und den vier Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm, heißt es in einer Mitteilung des Staatsministeriums. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen wird ein Beratungs- und Therapieangebot zur interdisziplinären Behandlung aller Patientinnen und Patienten mit anhaltenden Post-Covid-19-Beschwerden entwickelt.

Das Covid-19-Clusterkonzept Baden-Württemberg

In der zweiten Welle der Corona-Pandemie wurde in Baden-Württemberg das intensivmedizinische Covid-19-Clusterkonzept entwickelt. Dessen Ziel ist es, die intensivmedizinische Versorgung auch bei hohen Patientenzahlen zu gewährleisten. Das Konzept ermöglicht es laut Staatsministerium, Belegungsspitzen einzelner Krankenhäuser durch die frühzeitige Verlegung von Patientinnen und Patienten abzufangen und die Versorgung in allen Regionen sicherzustellen. Neben den Clustern um die vier Universitätskliniken Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm wurden noch die Cluster Karlsruhe und Ludwigsburg/Stuttgart etabliert. Seit der Einführung dieser Cluster im Dezember 2020 konnten laut Gesundheitsministerium während der zweiten und dritten Welle der Corona-Pandemie Versorgungsengpässe in den Krankenhäusern verhindert werden.