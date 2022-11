BW will Schulen besser auf Krisen vorbereiten

per Mail teilen

Baden-Württemberg will die Krisenprävention an den Schulen verbessern. Nach SWR-Informationen hat sich die Landesregierung auf ein Programm von Innen- und Kultusministerium verständigt.

Um Kinder und Jugendliche besser auf den Umgang mit Krisen vorzubereiten, sollen noch in diesem Schuljahr Informationsflyer an den Schulen in Baden-Württemberg ausgegeben werden. Diese beinhalten konkrete Hinweise und Handlungsempfehlungen für Krisenfälle.

Die Flyer basieren laut Innenministerium auf den Erfahrungen von Hilfsorganisationen, die im Bereich Bevölkerungsschutz tätig sind.

Landesweiter Aktionstag geplant

Ab dem kommenden Schuljahr ist jährlich ein landesweiter Aktionstag mit Einsatzkräften der Feuerwehr geplant. Für Lehrkräfte soll es dann auch ausgearbeitete Unterrichtsthemen geben zum Verhalten im Katastrophenfall.