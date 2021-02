Aus Baden-Württemberg kommt Kritik am im Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzespaket zum Insektenschutz. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) kündigte an, ohne Änderungen werde Baden-Württemberg im Bundesrat nicht zustimmen. Zur Begründung sagte Hauk, es gebe "zahlreiche nicht hinnehmbare Einschränkungen für Baden-Württemberg". Vor allem fordert er, dass eine Protokollerklärung von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) offizieller Teil des Gesetzes wird. In dieser Erklärung hatte Klöckner zugesagt, dass eigene Gesetze der Länder zum Insektenschutz, wie es sie in Baden-Württemberg bereits gibt, weiter gültig bleiben können.