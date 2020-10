Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland wollen die Grenzen zu den europäischen Nachbarländern trotz neuer Corona-Beschränkungen offenhalten. Im Ortenaukreis kam es dennoch zu Hamsterkäufen.

Die Einstufung der französischen Grenzregion als Corona-Risikogebiet alarmiert die Elsässer. Die Angst vor Grenzschließungen hat in der badischen Kleinstadt Kehl (Ortenaukreis) zu einem Ansturm von Einkäufern aus dem Elsass geführt. Doch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seine Kollegen aus Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), und aus dem Saarland, Tobias Hans (CDU), beruhigen. Es dürfe keine Einschränkungen im Grenzverkehr nach Frankreich, Belgien und Luxemburg geben, schreiben sie in einer gemeinsamen Erklärung.

"Wir sind uns einig, dass an keiner dieser Außengrenzen das tägliche Leben, Arbeiten und Studieren durch einen kompletten Lockdown lahmgelegt werden kann." Winfried Kretschmann (Grüne), Malu Dreyer (SPD) und Tobias Hans (CDU)

Deswegen hätten die drei Landesregierungen eine 24-Stunden-Regelung für den Grenzverkehr beschlossen. Die Regel gilt für alle Nachbarregionen - neben Frankreich also auch für die Schweiz und die Region Vorarlberg in Österreich. Für einen Zeitraum von 24 Stunden darf man sich demnach in einem Nachbarland aufhalten, etwa zum Arbeiten oder Studieren. Auch Tagesausflüge auf der anderen Seite der Grenze oder Einkaufsfahrten sind möglich.

Die 24-Stunden-Regel erlaube es, sich diesseits und jenseits der Grenzen unbeschränkt innerhalb von 24 Stunden im Grenzgebiet zu bewegen und dem Alltag ohne Behinderungen nachzugehen, so Ministerpräsident Kretschmann.

Fast alle Grenzregionen sind Corona-Risikogebiet

Wer allerdings aus einem Risikogebiet kommt und länger in Deutschland bleiben will, der muss in Quarantäne oder einen negativen Corona-Test vorlegen. Ausgenommen sind Berufspendler, Familien und Paare. Die Regelung wurde notwendig, weil inzwischen fast alle Grenzregionen - darunter weite Teil der Schweiz, Vorarlberg und ganz Frankreich - wegen ihrer steigenden Corona-Zahlen als Risikogebiet eingestuft wurden. Der Handel im Grenzgebiet fürchtet trotz der 24-Stunden-Regel Umsatzeinbußen. Auch Hotels und Gaststätten müssen mit weiteren Einbrüchen rechnen.

Keine komplette Schließung der Grenzen

Die Ministerpräsidenten betonten, dass die Grenzen nicht komplett geschlossen werden - auch wenn es im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus nun wieder strengere Maßnahmen gebe. Die Situation sei heute eine andere als im März, weil es inzwischen viel mehr Corona-Tests gebe und weil die Infektionsketten weitgehend nachverfolgt werden könnten.

Grenzkontrollen wie im Frühjahr soll es zwischen dem Ortenaukreis und dem Elsass nicht mehr geben. dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Seeger/dpa

Karlsruhes OB Mentrup warnt vor Diskrimierung

Auch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) warnte davor, die französischen Nachbarn wegen der Coronazahlen wieder pauschal zu diskriminieren.

"Wir mussten im Frühjahr erfahren, zu welch schweren Belastungen unüberlegte und undifferenzierte Maßnahmen im alltäglichen Miteinander der Menschen in unserer Grenzregion führen können." Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD)

Man müsste diese beschämenden Auswirkungen auf jeden Fall vermeiden, ohne dabei das Wohlergehen aller aufs Spiel zu setzen, so Metrup weiter.

Französische Politiker und der Kehler Oberbürgermeister Toni Vetrano (CDU) hatten bereits vor erneutem Chaos gewarnt. Neue Grenzschließungen und eine Rückkehr zu einer ähnlichen Situation wie im Frühjahr müssten vermieden werden, sagte der französische Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentarier-Versammlung, Christophe Arend.

Gerüchte über Grenzschließungen führten zu Hamsterkäufen

Gerüchte über Grenzschließungen hatten am Donnerstag in Kehl nach Anfgaben der Stadt für einen "Ausnahmezustand" gesorgt. Es habe meterlange Schlangen vor den Läden und Tabakgeschäften gegeben, unzählige Autos an Tankstellen und bis zu 100 Menschen gleichzeitig in den lokalen Drogeriemärkten. "Es war so viel los, wie sonst nur an einem französischen Feiertag", berichtete eine Sprecherin. Trotz Nieselregens habe sich ein Meer von Menschen durch die Stadt bewegt. Auch am Freitag seien vor allem Drogeriemärkte noch gut besucht gewesen. Viele Produkte sind diesseits des Rheins günstiger als in Frankreich.

Auslöser für die Hamsterkäufe seien Medienberichte gewesen, wonach das Robert Koch-Institut (RKI) die Region Grand Est aufgrund der Entwicklung der Corona-Lage zum Risikogebiet erklärt. Die Bundesregierung hat inzwischen von Samstag an fast ganz Frankreich - darunter das an Baden-Württemberg grenzende Elsass - als Corona-Risikogebiet eingestuft.

Handelsverband: "Warenversorung ist stabil"

Angesichts steigender Corona-Zahlen sorgen offenbar auch schon manche Baden-Württemberger vor: So sei seit Samstag mehr Toilettenpapier gekauft worden, berichtete Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Baden-Württemberg. Sie betonte zugleich: "Es gibt gar keinen Grund, zusätzliche Vorräte anzulegen. Die Warenversorgung ist stabil." Die Lieferketten arbeiteten problemlos. "Man hat aus der Vergangenheit gelernt." In den Lagern gebe es "ganz viel Toilettenpapier", das müsse man nur ordern. "Wenn jeder nur kauft, was er braucht, gibt es nirgends Engpässe", unterstrich sie.