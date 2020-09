Baden-Württemberg will im Bundesrat gemeinsam mit fünf weiteren Ländern ein vom Bund geplantes Gesetz zur Unternehmensbestrafung verhindern. Es sieht härtere Sanktionen bei vorsätzlichen Straftaten vor.

Mit dem geplanten Bundesgesetz würden Unternehmen dem Risiko einer willkürlichen und maßlosen Sanktionierung ausgesetzt, kritisiert die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Deshalb will Baden-Württemberg im Bundesrat gemeinsam mit fünf weiteren Ländern das Gesetz zur Unternehmensbestrafung verhindern. Es sieht härtere Sanktionen bei vorsätzlichen Straftaten vor.

In Zeiten, in denen viele Unternehmen infolge der Corona-Krise ums Überleben kämpfen, sei dies ein absolut falsches Signal, so Hoffmeister-Kraut. Wenn Menschen, die jeden Tag hart arbeiten, für das Fehlverhalten Einzelner in Mithaftung genommen würden, sei dies schlichtweg nicht gerecht.

Ermittlungen gegen das gesamte Unternehmen?

Der Entwurf der Bundesregierung sieht vor, dass bei Straftaten in Firmen nicht nur gegen einzelne Mitarbeiter ermittelt wird, sondern gegen das gesamte Unternehmen. Um das Gesetz zu stoppen, bringen sechs Bundesländer auf Initiative Baden-Württembergs am Donnerstag einen Antrag im Wirtschaftsausschuss des Bundesrats ein.