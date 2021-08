per Mail teilen

Wie können noch Menschen von Afghanistan ausgeflogen werden, wenn jetzt die Evakuierungsflüge enden? Die Landesregierung in BW fordert dazu ein schnelles Bund-Länder-Treffen.

Der Chef der baden-württembergischen Staatskanzlei, Florian Stegmann (Grüne), drängt auf zügige Beratungen zwischen Bund und Ländern über die Auswirkungen der Afghanistan-Krise. Das schreibt er in einem Brief an Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Bei dem Treffen müsse es einen Lagebericht geben und über "aktuelle Überlegungen für ein Bundesaufnahmeprogramm und mögliche flankierende Maßnahmen der Länder" gesprochen werden, forderte Stegmann.

Stegmann fordert weitere Handlungsoptionen nach Ende der Rettungsmission

Der Staatsminister schreibt wörtlich: "Dabei ist es auch wichtig, wie wir neben Deutschen und Ortskräften, die sich noch in Afghanistan befinden, auch vielen gefährdeten Personen vor Ort helfen können." Zudem müsse über weitere Handlungsoptionen in Afghanistan nach dem Ende der Rettungsmission der Bundeswehr gesprochen werden.

Stegmann weist darauf hin, dass die Länder durch die Aufnahme und Integration der nun nach Deutschland kommenden Menschen in erster Linie betroffen seien. Das müsse bei einem Bund-Länder-Treffen koordiniert und abgestimmt werden.

Grüne in Baden-Württemberg wollen deutlich mehr Menschen aufnehmen

Die Grünen-Spitze in Baden-Württemberg drängt darauf, über Familiennachzug deutlich mehr Menschen aufzunehmen als bisher in Deutschland vorgesehen. Landeschef Oliver Hildenbrand hatte in einem Positionspapier geschrieben: "Es muss jetzt darum gehen, dass wir möglichst viele Menschen retten."

Wegen des Abzugs der US-Truppen vom Flughafen in Kabul wird mit einem Ende der Rettungsmission der Bundeswehr diese Woche gerechnet. Laut mehreren Medienberichten könnte die Luftbrücke aus Kabul schon am Donnerstag aufgehoben werden. Die Taliban hatten Afghanistan Mitte August in wenigen Tagen erobert. Viele westliche Staaten versuchen nun, ihre eigenen Staatsbürger und schutzsuchende Afghanen schnell auszufliegen.