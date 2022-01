Land will 2022 erste Benin-Bronzen zurückgeben

Baden-Württemberg will noch in diesem Jahr erste aus dem ehemaligen Königreich Benin geraubte Bronzen und andere Kunstschätze zurückgeben. Geplant seien Rückgaben unter anderem aus dem Stuttgarter Linden-Museum, sagte die baden-württembergische Kunst-Ministerin Theresia Bauer (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei es dabei nicht, "unsere Museen leerzuräumen", sondern ein neues Verhältnis bekommen zu Objekten, die aus problematischen Kontexten in den Museen gelandet seien. Etwa 1.100 der kunstvollen Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört, sind in rund 20 deutschen Museen zu finden. Die Objekte stammen größtenteils aus den britischen Plünderungen des Jahres 1897.